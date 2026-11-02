[오피셜]'모레노호 탈락' 신성 김민수, U-21 김은중호 뽑혀 멕시코전 2연전 출격…윤도영-김예건 포함 26명 명단 확정

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]모레노호에 아쉽게 승선하지 못한 한국 축구 초신성 김민수(레인저스)가 올림픽 대표팀에 뽑혀 국내 팬 앞에 다시 선다.

2028년 LA 올림픽을 준비중인 대한민국 21세 이하(U-21) 올림픽 대표팀이 멕시코 U-21 대표팀과의 친선경기 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다.

김은중 감독이 이끄는 올림픽팀은 오는 9일 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 시작한다. 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 네 번째 소집. 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11월 A매치 기간에 진행되는 소집훈련인 만큼, U-21 연령대 최정예 자원이 선발됐다. 지난 9월과 10월 A대표팀에 소집돼 A매치 데뷔전을 치른 2선 공격수 김민수(레인저스)가 이번 명단에 이름을 올렸다. 지난 호주 원정에서 맹활약한 '한국의 메시' 윤도영(마그데부르크)과 초신성 유럽파 김예건(츠르베나 즈베즈다)도 다시 부름을 받았다. K리그에서 좋은 활약을 이어가고 있는 하정우(수원FC) 최병욱(제주SK) 성예건(부천FC) 등도 발탁됐다.

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사진제공=호주축구협회

이번 명단은 2005년생 17명, 2006년생 8명, 2008년생 1명으로 구성됐다. 2008년생 김예건이 팀의 막내다. 대학생도 2명 승선했다. 김은중 감독은 소집마다 꾸준히 대학 선수를 엔트리에 포함해 가능성을 점검하고 있다. 김 감독은 "지난 호주 원정에 이어 강팀 멕시코를 상대로 실전 경험을 쌓으면서 우리 팀의 보완점을 찾고, 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.

올림픽 대표팀은 11월 14일 오후 4시 코리아풋볼파크에서 멕시코와 1차전을 비공개로 치른다. 이어 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 '하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선경기'로 2차전을 갖는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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◇U-21 대표팀 멕시코 2연전 소집명단(총 26명)

GK=김민수(대전) 김민승(파주) 박상영(김천)

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DF=고종현(수원 삼성) 권기민 박민재(이상 제주) 김서진(김천) 신일연(충남아산) 최승구(인천) 한재빈(전북) 함선우(화성) 강민우(카탈레 도야마)

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MF=박혜성(부산) 성예건(부천) 손승민(대구) 이창우(포항) 김예건(츠르베나 즈베즈다) 민시영 서혁준(이상 울산대)

FW=김도윤 하정우(이상 수원FC) 김준하(김천) 전민규(성남) 최병욱(제주) 김민수(레인저스) 윤도영(마그데부르크)