'친정팀' 가시와 상대하는 황선홍 감독의 특별한 각오 "경기장 그대로더라, 추억 많은 팀이지만 승부는 승부"[현장 기자회견]

가시와=박찬준 기자

사진캡처=가시와 SNS

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]"추억이 많은 팀이지만, 승부는 승부다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 각오였다. 대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 가시와와 2026~2017시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전을 치른다. 대전은 현재 1승1무1패로 ACLE 동부리그 9위에 올라 있다. 8위까지 주어지는 다음 라운드 진출을 위해서는 가시와를 잡아야 한다.

황 감독에게 가시와는 친정팀이다. 그는 2000년부터 2002년까지 가시와에서 활약했다. 2일 열린 공식 기자회견에 나선 황 감독은 "익숙한 경기장에 왔다. 어제 훈련한 곳이 내가 현역 마지막 경기를 했던 곳이다. 2002년 한-일월드컵을 치렀을때 소속팀이고, 은퇴는 전남에서 뛰었지만 마지막 경기를 했던 곳이라 남다른 추억을 갖고 있다"고 웃었다.

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이어 "지금 묶고 있는 호텔 주변은 많이 바뀌었다. 운동장이나 훈련장은 바뀐게 없는거 같다. 친숙하다. 선수때 기억이 많이 난다. 추억이 많아서 좋다. 하지만 피치 안에서는 승부니까 그런 추억을 뒤로하고 대전 팬들과 가시와 팬들에게 좋은 경기를 보여주는게 도리"라고 했다.

대전은 이번 ACLE를 치르며 매경기 전력 투구를 하고 있다. 하지만 리그에서도 준우승 싸움을 하고 있는만큼 부담되는 일정이다. 황 감독은 "빡빡한 일정 속 최대한 베스트를 내려고 노력 중이다. 부분적인 변화는 있을 수 있다. 어려운 경기가 되겠지만 승리할 수 있도록 준비했다"고 했다. 마사의 부상도 뼈아프다. 마사는 이번 원정에 함께 하지 못했다. 황 감독은 "마사가 빠져서 연계에 어려움이 있지만, 김준범이나 서진수가 잘해주고 있다. 아쉬움은 있지만 그게 축구다. 팀적으로 상대하면 상황은 달라질 수 있다"고 했다.

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가시와는 만만치 않은 팀이다. 중하위권을 맴돌던 가시와는 2025년 깜짝 준우승을 차지하며 ACLE 무대를 밟았다. 추춘제 문제로 반 시즌으로 치러진 J1 백년구상 리그에서 8위에 머물렀지만, 올 시즌 4위에 오르며 좋은 흐름을 보이고 있다. 외국인 선수가 없는게 눈에 띈다. 황 감독은 "외국인 선수가 있고 없고를 떠나 가시와라는 팀이 높은 점유를 통해 상대를 괴롭힌다. 거기에 맞춰서 접근해야 한다. 준비는 다 돼 있다. 경기장 안에서 역량을 발휘할거라 생각한다"고 했다.

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전북 현대전은 큰 힌트다. 가시와는 전북과의 1차전에서 1대2로 패했다. 황 감독은 "론 전북전도 참고를 했지만, 현 시점에서 우리의 전술적 대응에 대해 생각했다. 좋은 결과가 나올거라는 생각으로 준비했다"고 했다. 마지막으로 "먼곳까지 응원 오시는 팬들을 위해 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com