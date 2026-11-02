"그냥 미리 우승팀을 알려주고 시작하던가" 메시 절친 부글부글 분노폭발, 논란의 수페르클라시코 후 "아르헨 축구 완전히 무너져" 주장

River Plate's midfielder #30 Nicolas Otamendi argues with Argentine referee Nicolas Ramirez during the Argentine Professional League 2026 Clausura tournament football match between Boca Juniors and River Plate, at La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 1st, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

TOPSHOT - River Plate's midfielder #30 Nicolas Otamendi heads the ball during the Argentine Professional League 2026 Clausura tournament football match between Boca Juniors and River Plate, at La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 1st, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 아르헨티나 축구대표팀 수비수 니콜라스 오타멘디(38·리버 플라테)가 수페르클라시코를 마치고 심판진을 향해 분노를 표출했다.

오타멘디는 2일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 라 봄보네라에서 열린 보카 주니어스와의 아르헨티나 프리메라 디비시온 경기를 마치고 심판의 판정과 비디오 판독(VAR) 개입에 대해 강한 불만을 토해냈다.

이날 리버 플라테는 '수페르클라시코'로 불리는 아르헨티나 최대 라이벌전에서 수비수 마르티네스 콰트라와 곤살로 몬티엘이 줄지어 퇴장하는 악재 속 0대1로 졌다. 전반 27분 보카 주니어스 수비수 라우타로 디 롤로의 골이 그대로 결승골이 됐다.

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오타멘디는 "수페르클라시코를 맡을 심판이라면 그에 걸맞은 자격을 갖춰야 한다. 오늘 경기에선 상황마다 일관된 기준이 적용되지 않았다. 옐로카드든, 레드카드든 마찬가지다. 그 결과 우리는 불리한 상황에 놓였다. 보카가 압도적으로 잘했다고 생각하지 않는다. 당연히 선수 두 명이 더 많은 상황이었으니 점유율이 높을 수 밖에 없다"라고 말했다.

River Plate's midfielder #30 Nicolas Otamendi leaves the pitch at the end of the Argentine Professional League 2026 Clausura tournament football match between Boca Juniors and River Plate, at La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 1st, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Boca Juniors players celebrate their victory over River Plate at the end of an Argentine soccer league match in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)

오타멘디는 논란이 된 장면을 하나씩 짚으며, VAR이 제대로 개입하지 않은 점을 지적했다. 그는 "파레데스에게 주어진 두번째 옐로카드, 나에게 가해진 반칙, 블랑코의 옐로카드, 몬티엘의 레드카드까지, 이 모든 상황에 일관된 기준이 적용되었다고 보기 어렵다"라고 꼬집었다.

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오타멘디의 불만은 자국 리그의 운영 방식 전반으로까지 이어졌다. 그는 "아르헨티나 축구는 점점 더, 마땅히 누려야 할 위상을 인정받지 못하고 있다. 완전히 무너져 내리고 있는 것 같다. 정말 화가 난다. 공정한 경쟁 환경을 만들어주지 않는다. 정말이지 분통이 터질 지경이다. 차라리 다음 대회 우승컵을 누구에게 줄지 미리 정해서 알려주기라도 해달라. 그러면 굳이 힘들게 경기할 필요도 없을 테니까 말이다"라고 목소리를 높였다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com