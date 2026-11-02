K리그의 'ACL 패싱 논란'에 대한 이순민의 단언 "ACLE와 병행하는게 더 큰 동기부여가 된다"

가시와=박찬준 기자

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]"ACLE에서 뛰는게 더 동기부여가 된다."

이순민(대전하나시티즌)의 단언이었다. 대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 가시와와 2026~2017시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전을 치른다. 대전은 현재 1승1무1패로 ACLE 동부리그 9위에 올라 있다. 8위까지 주어지는 다음 라운드 진출을 위해서는 가시와를 잡아야 한다.

2일 열린 공식 기자회견에 나선 이순민은 "걱정과 불안보다는 기대와 설렘으로 왔다. 팀적으로 오랜만에 나서고, 개인적으로는 처음 나서는 대회다, ACLE를 경험하면서 많은 것을 얻고 배우면서 성장하고 있다. 이번 경기도 성장하는 계기가 될 것이다. 성장에서 멈추지 않고 결과까지 가져오려고 필사적으로 준비했다"고 했다.

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대전은 ACLE에서만 벌써 세번째 일본팀을 만난다. 대전은 교토 상가를 1대0으로 잡고, 비셀 고베에 0대1로 패했다. 이순민은 "J리그가 수준높은 경기를 보여주고 있다. 확실히 공수전환이나 우리를 공략하는 부분에서 K리그와 다르다. 많이 배웠다. 같은 일본팀이지만, 팀들마다 성격이 다르다. 두 경기를 통해 느끼고 배운 것을 참고해서 팀 플레이에 맞게 전략적으로 대비했다. 우리가 하고자 하는 색깔과 스타일을 잃지 않고 상대에 대응하는게 중요하다. 모든 선수들이 첫 일본 원정이다보니 여러가지 고비도 있겠지만, 그 안에서 잘 이겨낼 것이라는 믿음이 있다"고 했다.

리그의 중요한 시기와 겹치며 ACL에 나서는 대부분의 K리그팀들이 ACL 보다는 리그에 초점을 맞추고 있다. 대전은 다르다. 대전은 매경기 베스트에 가까운 전력으로 나서고 있다. 이순민은 이런 스케줄이 오히려 더 도움이 된다고 역설했다.

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그는 "몸적으로는 확실히 힘든 부분이 있다. 이 대회에 참여하면서 모든 선수들이 다 즐기고 있다. 모든 과정을 즐기고 있다. 선수들끼리 매년 ACLE에 나가자는 이야기를 한다"며 "개인적으로, 팀적으로 경기를 치르며 많은 것을 느끼고 배우고 있다. 앞으로 선수생활에 대한 힌트도 얻고 있다. 몸이 힘들다고 아시아 무대에 나가기 싫다는 것은 프로로서 말이 안된다. 더 힘들어도 토너먼트까지 올라가서 더 좋은 팀과 맞붙고 싶다. 우리의 경쟁력을 확인하고 싶다. 리그의 동기부여가 되고, 리그에서 더 좋은 성적을 내는 원동력이 되지 않을까 싶다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com