'안 넘어져서?' 이삭 유니폼 잡아챈 팀버→NO PK '논란'...EPL 전직 심판의 단언 "완벽한 방해, 완벽한 페널티킥"

사진캡처=중계화면

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]"완벽한 페널티킥이다."

전직 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 심판 피터 월튼의 단언이었다. EPL이 또 다시 오심 논란에 휩싸였다. 리버풀은 2일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 벌어진 아스널과의 2026~2027시즌 EPL 9라운드에서 0대1로 석패했다. 아스널이 안필드에서 열린 리그 경기에서 승리한 것은 2012년 9월 이후 무려 14년여 만이다.

아스널은 전반 16분 데클란 라이스의 크로스를 왼발로 마무리한 카이 하베르츠의 결승골을 끝까지 지켰다. 하베르츠는 독일 출신 EPL 통산 최다골 주인공으로 우뚝 섰다. 2020년 첼시 유니폼을 입고 EPL에 데뷔한 하베르츠는 통산 172경기에서 46골을 기록, 맨시티에서 활약했던 일카이 귄도안(221경기 45골)을 넘어섰다.

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승점 24점(8승1패)의 아스널은 2연패(7승)의 늪에 빠진 맨시티(승점 21)를 넘어 EPL 선두로 올라섰다. 승점 15점(4승3무2패)의 리버풀은 5위에 위치했다.

이날 경기는 전반 판정 논란으로 얼룩졌다. 0-1로 뒤진 전반 아스널 수비수 율리엔 팀버가 리버풀 공격수 알렉산더 이삭의 유니폼을 잡아당겼다. 이삭은 넘어지지 않고 버텼다. 앤디 매들리 주심은 페널티킥을 선언하지 않았다.

로이터 연합뉴스

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안도니 이라올라 감독은 경기 후 인터뷰에서 "명백히 유니폼을 잡아당겼다. 이삭이 골문 앞에서 헤더슛을 하려고 했지만 유니폼을 잡아당기는 바람에 할 수 없었다"며 "만약 그가 바닥에 넘어졌다면, 심판들은 100% 반칙을 선언했을 것이다. 그래야 마땅하지만, 현실은 그렇지 않다. 다음에는 이삭에게 바닥에 넘어지라고 말해야 할 거다. 그렇지 않으면 반칙을 선언하지 않을 거다"라고 분노했다.

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러버풀의 주장 버질 반 다이크는 "중계 카메라가 50대나 있다. 카메라가 이렇게 많은데 왜 이삭이 항의해야 하나. 모두가 이 장면을 봤다. 결국 페널티킥은 주어지지 않았고 안타깝게도 경기에서 졌다. 아스널의 승리를 축하한다"고 비꼬았다. 리버풀 레전드 출신인 제이미 캐러거 역시 "VAR은 뭐하고 있냐"고 분통을 터뜨렸다.

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월튼은 2일 영국 타임즈를 통해 '왜 페널티킥으로 선언되지 않았는지 도저히 이해할 수 없다. 모두가 볼 수 있듯이 유니폼은 분명하게, 그것도 꽤 긴 시간 동안 잡아당겨졌다. 이 때문에 이삭은 공에 접촉할 기회를 방해받았다'고 했다. 이어 'VAR은 해당 장면을 확인했을 것이다. 당시 상황이 득점으로 이어지지 않았고, 이삭도 크게 항의하지 않았다. 다만 모든 각도에서 제대로 확인했는지는 의문'이라고 했다.

월튼은 'VAR 측에서는 유니폼을 잡아당긴 정도가 경미했다고 설명할 수도 있다. 하지만 분명히 이삭이 공에 도달하는 것을 방해했고, 페널티킥이 주어졌어야 한다'고 주장했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com