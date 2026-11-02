"손흥민, 호날두처럼 끝까지 버티지 않을 것...2030년 월드컵 출전 어려워" 라스트댄스 대위기 피할 수 없나, 英 언론까지 집중 조명

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]영국 언론까지 손흥민의 상황에 주목했다. 대표팀 내의 상황을 언급했다.

영국의 가디언은 지난달 31일(한국시각) 한국 대표팀과 갈등 등에 주목하며 '34세의 손흥민이 더 이상 최고 수준의 공격수는 아니라는 점은 부인할 수 없다'며 대표팀 내 손흥민의 상황을 보도했다.

가디언은 '우즈베키스탄과의 경기에서 프리킥으로 59번째 A매치 골을 터뜨리며 한국 선수 최다 골 기록을 세운 것처럼 여전히 멋진 순간들도 있었다. 손흥민의 국가대표팀 최적 포지션에 대한 논쟁은 오랫동안 이어져 왔는데, 측면 공격수인지 중앙 공격수인지에 대한 논의가 주를 이루었지만, 이제는 그가 아예 선발로 뛰어야 하는지에 대한 논의로 이어질 가능성도 배제할 수 없다'며 손흥민의 기량이 대표팀 내 선발 자원인지에 의문을 제기했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이어 '호날두와는 달리 손흥민은 끝까지 버티거나 장황한 성명을 발표하는 유형의 선수는 아닌 것 같습니다. 2030년 월드컵 출전은 어려워 보이지만, 1월 7일 개막 예정인 아시안컵에서 팀을 우승으로 이끄는 것은 훌륭한 업적이 될 것이다. 사우디아라비아의 후티 반군 공격으로 인해 아시안컵이 2028년으로 연기 될 가능성도 있다. 이는 분열된 팀이 하나로 뭉칠 수 있는 기회가 될 수도 있지만, 이미 좋지 않은 상황이 더욱 악화될 수도 있다'고 설명했다.

한국 축구는 최근 악성 루머와 대표팀 내 갈등으로 골머리를 앓고 있다. 9~10월 A매치 마무리와 함께 논란이 수면 위로 떠올랐다. 우즈베키스탄전 이후 현 대표팀의 주축인 김민재, 황인범, 황희찬 등 96라인의 은퇴설이 등장했고, 이후 황인범이 해당 논란을 일축했으나 갑작스러운 악성 루머들이 축구계를 덮쳤다. 김민재의 경우, 바이에른 뮌헨 SNS 계정까지 찾아가 비난 댓글을 다는 일부 팬들도 있었다. 이강인 또한 피해를 봤다. '이강인이 96라인과 함께 손흥민을 따돌렸다', '이강인이 사태의 주범이다'는 말도 안 되는 루머와 상황을 교묘하게 짜깁기한 영상들이 나돌며 선수에 대한 악의적인 소문을 퍼뜨렸다. 대한축구협회는 이런 악성 루머에 엄중한 대응을 하겠다며 칼을 빼들었다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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이런 상황에서 영국 언론도 한국 대표팀의 상황에 주목했다. 손흥민의 주전 입지, 대표팀 지속 여부도 빼놓을 수 없는 주제였다. 손흥민은 한국 축구를 대표하는 최고의 레전드이지만, 현재 기량은 전성기 시절에서 이미 많이 내려온 상태다. 한 방을 갖춘 공격수임은 분명하나, 쓰임새와 역할에서 변화가 필요하다는 점을 가디언도 지목했다. 앞서 손흥민의 우상으로 알려진 크리스티아누 호날두는 대표팀 내 주전 기용에 대해 호르헤 헤수스 감독과 마찰을 겪으며 대표팀을 이탈하기도 했다. 호날두는 이후 대표팀 자격 1개월 정지 징계를 받았다.

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더 큰 위기는 손흥민의 라스트댄스다. 손흥민은 사실상 2027년 예정된 아시안컵이 대표팀 소속으로 도전할 수 있는 마지막 우승 기회일 수 있다. 다만 아시안컵은 최근 사우디아라비아와 예멘 후티 반군의 문제로 인해 1년 연기 가능성이 거론되고 있다. 손흥민의 대표팀 우승 도전 라스트댄스 기회마저 잃을 수 있다는 전망도 있다. 논란이 확실히 해소되지 않는다면, 손흥민과 한국 대표팀의 상황은 11월 A매치, 이어서 개최 예정인 아시안컵까지 계속해서 관심을 받게 될 예정이다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 문전으로 파고들고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com