'韓 국가대표 은퇴설' 김민재 날벼락, 시즌 첫 대형 위기 찾아왔나...단 한 경기 만에 충격 평가 "주전 자리 위협 받을 수도"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재를 향한 혹독한 평가, 주전 경쟁은 언제나 위협받을 수 있다는 경고등이다.

바이에른은 1일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 8라운드 홈 경기에서 2대2로 비겼다. 8경기 무패를 이어간 바이에른은 승점 18점으로 선두를 질주했다. 도르트문트(+8)는 골득실에서 바이에른(+19)에 밀려 2위에 자리했다.

김민재는 이날 경기 선발로 출전했다. 최근 부상으로 경기를 정상적으로 소화하지 못했던 김민재다. 지난달 22일 아스널과의 유럽챔피언스리그에서 전반만 뛰고 교체된 후 부상 소식이 전해졌다. 관리가 필요했다. 프라이부르크와의 리그, 마그데부르크와의 DFB 포칼 32강에서는 뛰지 않았다. 오랜만에 돌아온 김민재의 무대는 '데어 클라시커', 독일 분데스리가를 대표하는 라이벌 더비였다. 팀 내 입지를 짐작할 수 있는 부분이다.

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지난 위기들을 극복한 성과였다. 김민재는 2023년 여름 나폴리를 떠나 바이에른 유니폼을 입었으나, 지난 세 시즌 동안 어려움이 컸다. 이름값에 어울리는 활약이 부족해지며 입지가 흔들렸다. 이적시장마다 바이에른이 김민재를 매각할 것이라는 소식이 전해졌다. 다만 김민재의 의지는 굳건했다. 바이에른에 남아 자신의 가치를 증명하길 원했다. 그럼에도 상황은 더 어려워졌다. 2025~2026시즌에는 요나단 타의 합류로 기존 주전 자리까지 뺏기며 3옵션으로 물러났다. 하지만 올 시즌 다시 주전으로 도약하며 팀에서 신임을 받고 있다.

하지만 이날 도르트문트전 활약은 아쉬웠다. 이날 무려 13번의 수비 행위를 기록하는 등 돋보이는 부분도 있었다. 다만 전반 34분의 아쉬운 플레이가 발목을 잡았다. 실점 위기를 자초했다. 페널티박스 안에서 드리블하다 상대의 강한 압박 속에 내준 패스를 우파메카노가 재차 연결하려다 도르트문트의 카니 추쿠에메카에게 빼앗겼다. 이어 조브 벨링엄이 골문에 차넣었다. 하지만 주심이 비디오판독 끝에 득점 과정에서 추쿠에메카가 바이에른 골키퍼에게 반칙을 저지른 것으로 판단, 골 취소가 되며 가슴을 쓸어내렸다.

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독일의 키커는 '요나탄 타를 대신해 선발 출전한 이 한국 선수에게는 좋은 모습과 아쉬운 모습이 공존했다'며 '자신의 페널티박스 안에서 지나치게 위험한 패스를 시도하며, 도르트문트의 골이 취소되기 전 우파메카노가 위험한 승부수를 던지는 상황의 빌미를 제공했다. 다행히 추쿠에메카의 오프사이드로 인해 별다른 결과로 이어지지는 않았다. 동점골을 허용하는 장면에서는 세루 기라시를 막기에 한 발 늦었다'고 평가했다.

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독일의 T온라인은 '올시즌 타와의 주전 경쟁에서 김민재가 우위를 점하고 있다. 하지만 도르트문트전 보여준 움직임으로 주전 자리에 위협을 받을 수 있다. 그는 기라시의 슈팅을 견제하지 못했고 두 번째 동점골 장면에서도 아쉬운 모습을 보였다'고 지적했다. 바이에른에서의 치열한 경쟁, 지난 시즌의 기억을 고려하면 언제 주전 자리가 흔들리지 않아도 이상하지 않다.

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김민재로서는 올 시즌 내내 주전 자리를 유지하기 위해선 평균적인 활약을 꾸준히 보여주는 것이 관건일 수밖에 없다. 한 번의 실수가 발목을 잡을 수 있기에 남은 일정에서 안정감을 되찾는 경기력이 중요할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com