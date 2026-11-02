"김치맨" '충격' 인종차별 논란, 日 깜짝 놀랐다…'박항서 감독, 야유받고 격분→관련 사안 징계 조치 검토'

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[스포츠조선 김가을 기자]박항서 깐짜나부리 감독이 상대팀 팬에게 인종차별적 조롱을 당했다. 일본도 깜짝 놀랐다.

박 감독은 1일(이하 한국시각) 태국 농프리 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026~2027시즌 태국리그2(2부) 9라운드 원정경기에서 2대2로 비겼다.

경기 뒤 문제가 발생했다. 태국 카오솟, 베트남 뚜오이쩨 등 태국 현지 언론의 보도에 따르면 상대팀 팬으로 추정되는 인물이 경기장을 빠져나가는 박 감독과 깐짜나부리 선수들에게 모욕적인 발언을 쏟아냈다. 특히 박 감독을 향해 "XX 김치맨"이라고 외쳤다. 라커룸 쪽으로 향하던 박 감독은 해당 인종차별적 발언을 한 관중쪽으로 다가갔다. 그는 검지를 입술에 대며 '조용히 하라'는 제스처를 취했다. 그 뒤엔 '경기장으로 당장 내려와 담판을 짓자'고 손짓했다. 일촉즉발의 상황이었다. 깐짜나부리 선수들, 스태프, 경기장 관계자, 보안요원들이 달려들어 상황을 진정시키기 위해 애를 썼다.

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깐짜나부리 구단은 성명을 통해 해당 관중의 행위를 강도 높게 비판했다. 구단은 '우리는 인종, 피부색, 민족 및 모든 형태의 차별과 다름에 맞서 함께할 것이다. 축구는 전 세계 모든 사람을 하나로 연결하는 스포츠다. 누구든, 어디 출신이든, 피부색이 무엇이든 모든 사람은 존엄한 가치를 지니며 동등한 존중을 받아야 한다'고 했다.

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일본 축구 전문 매체 '풋볼존'은 '박항서 감독이 경기장에서 야유를 받고 격분하는 모습이 포착됐다. 다행히 직접적인 충돌로 이어지지는 않았다. 사건에 대해서는 징계 조치를 검토하기 위해 태국 프로 축구 대회 운영 조직에 보고될 전망'이라고 보도했다.

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이 매체는 이번 사건의 배경으로 지난 9월 박 감독의 말을 언급했다. '풋볼존'은 "박 감독은 과거 '태국 축구대표팀이 왜 베트남에 여러 차례 패하는지 알게 됐다. 이런 판정이 있기 때문이다. 아마도 이것이 태국 축구가 더 이상 발전하지 못하는 이유일 것'이라고 말했다. 박 감독은 공식적으로 사과했다. 하지만 이 발언은 태국 축구계에서 큰 논란을 일으켰다고 한다"고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com