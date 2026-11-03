국대 골키퍼 당혹케한 프리킥 차는 '인천의 칠라베르트'…파격 용병술로 '우승팀' 서울 꺾은 윤정환 매직, 아챔권 판도 흔들었다

중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 1일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 인천 유나이티드의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 첫 라운드, 접전이 이어지던 전반 추가시간인 50분, 인천이 상대 페널티박스 부근에서 프리킥 기회를 잡았다.

중계 카메라는 수비벽 위치를 조정하는 서울 골키퍼 구성윤을 클로즈업했다. 구성윤이 눈을 가늘게 뜨고 한 곳을 응시하는 모습이 포착됐다. 시선이 향한 곳에는 놀랍게도 인천 골키퍼 이태희가 공을 만지작거리며 프리킥을 찰 준비를 하고 있었다. 국내 축구 최상위 무대에서 골키퍼가 차는 프리킥을 골키퍼가 막는 이색적인 그림은 그렇게 탄생했다.

이태희의 무회전 프리킥은 구성윤 정면으로 향하면서 막혔지만, 팬들은 'K리그의 칠라베르트', '골이 들어갔다면 해외 토픽감', 'K리그가 순식간에 이벤트 매치가 되는 마법'이라며 즐거워했다. 윤정환 인천 감독의 의도는 리그 흥행을 위한 게 아니었다. 프리킥은 인천의 '굴욕'이다. 올 시즌 포항, 광주와 함께 프리킥 득점이 없다.

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훈련 중 이태희가 보여준 킥 능력을 꾸준히 지켜보던 인천 정혁 코치가 윤 감독에게 이태희 활용을 추천했고, 윤 감독이 받아들이면서 '프리키커 이태희'가 탄생했다. 윤 감독은 2025년 인천 사령탑 부임 후 코치진의 다양한 아이디어를 적극적으로 반영해 왔다. 5개월째 출전 기회를 얻지 못한 31세 베테랑 이태희에게 동기부여가 필요한 시점이기도 했다. 이태희는 비록 프리킥 골은 넣지 못했지만, 90분간 '우승팀' 서울의 공격을 무실점으로 틀어막으며 1대0 승리를 뒷받침했다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

또 다른 용병술도 인천의 승인이었다. 윤 감독은 '0'의 흐름이 계속되던 후반 37분 김성민을 빼고 제르소를 투입했다. 지난 시즌 K리그2 MVP에 빛나는 제르소는 8경기 연속 침묵할 정도로 부진했다. 주전 입지도 잃었다. 하지만 윤 감독은 서울이 막판 몰아치던 타이밍에 맞춰 상대 수비 뒷공간을 공략할 복안으로 제르소를 호출했다. 제르소는 후반 추가시간인 50분 역습 상황에서 빠른 스피드와 침착한 왼발슛으로 결승골을 터뜨리며 기대에 부응했다. 제르소에게 정확한 롱패스로 어시스트를 한 선수도 후반 40분 투입된 미드필더 이민혁이었다.

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인천은 정규라운드 최종전에서 제주를 3대1로 꺾고 기적의 확률로 파이널A 막차에 탑승했고, 경인더비 5연패도 끊었다. 최근 4경기에서 3승 1무, 대전과 더불어 가장 좋은 페이스로 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권을 뒤흔들고 있다. 이날 승리로 승점 49점(44득점)을 기록, 주춤한 전북(승점 49·43득점), 강원(승점 48)을 동시에 끌어내리고 4위에 올랐다. 3위 대전(승점 50)과는 승점 1점 차. 윤 감독은 "올라갈 수 있을 때까지 올라가 보자는 분위기"라고 말했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com