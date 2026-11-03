"일본 축구가 또 진화했습니다" U-17 월드컵 멤버 중 5명이 이미 프로선수, 지난대회 때보다 3명 늘어 "새로운 시대" 자화자찬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]야마모토 마사쿠니 일본축구협회(JFA) 기술위원장 겸 국가대표팀 디렉터는 U-17 월드컵 대표팀에 프로 계약을 맺은 선수 5명이 포함된 것을 두고 일본 축구가 진화했다고 자평했다.

U-17 월드컵에 나서는 일본 17세이하(U-17) 대표팀 21명 중 5명은 이미 프로 계약을 맺었다. 수비수 우담바 모토스나 안쇼진(가시마)와 치메제 에제모케(세레소), 미드필더 와다 타케시(우라와)와 키타하라 신(후지에다), 그리고 공격수 사이토 쇼(요코하마)다. 이 중 에제모케를 제외한 4명은 이미 1군 무대 데뷔를 마쳤다. 에제모케도 1군 경기 출전 명단에 이름을 올린 적이 있다.

일본 매체 '스포츠호치'에 따르면, 프로 계약을 맺지 않은 선수들 또한 1군 훈련에 참여하거나 U-21 J리그 경기를 소화하는 등 경험을 쌓았다. 고교 선수인 골키퍼 타카하시 코키(타이세이고)와 미드필더 호시 소스케(쇼시고)는 각각 도쿄 베르디, 이와키 프로팀과 계약을 마쳤다.

Advertisement

야마모토 위원장은 새로운 시대가 열렸다며 "U-17 월드컵에 나서는 선수 중 이미 프로 계약을 맺은 선수가 급격히 늘었다. 소속팀의 1군 훈련에 참여했거나 실제 경기를 뛰는 선수들도 있다"며 "매일 이런 수준 높은 환경에서 지내는 선수들이기에, 그들에게 거는 기대치 또한 남다르다고 생각한다"라고 기대감을 숨기지 않았다.

오노 노부요시 U-17팀 감독 또한 "J리그에서 뛰는 선수들이 늘어나면서, U-17 월드컵을 앞두고 수준 높고 경쟁적인 환경이 조성됐다. '행복한 고민'이긴 했지만, 그만큼 선수 선발 과정은 매우 어려웠다"라고 말했다. 미드필더 미츠이테라 신(요코하마 F.마리노스)는 프로 선수임에도 최종 엔트리에서 낙마했다.

Advertisement

야마모토 위원장은 "어린 선수들이 선배들을 따라가기 위해 노력할 때와, 막상 자신이 그 선배 연령대가 되었을 때의 성장은 완전히 다르다. 후자가 되면 리더로서 어떻게 행동하고 팀을 이끌어 나가야 할지를 배우며 또 다른 차원의 성장을 이루게 된다"며 "과거의 경험을 바탕으로, 팀이 정말 어려운 순간을 맞이할 때마다 아주 든든한 버팀목이 되어줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

Advertisement

U-17 월드컵은 오는 19일부터 다음달 13일까지 카타르에서 열린다. 김현준 감독이 이끄는 한국 U-17팀도 2일 최종명단을 발표했다. 21명 중 프로 산하 유스가 19명, 학원팀 소속 2명으로 스쿼드를 꾸렸다.

Advertisement

U-17 월드컵은 전 세계 48개국 초신성들이 참가해 자웅을 겨룬다. 한국은 우간다, 뉴칼레도니아, 에콰도르와 같은 B조에서 경쟁한다. 일본은 콜롬비아, 세르비아, 온두라스와 같은 L조에 속했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com