9G 무승 박살 난 맨유 분위기! '래시포드는 이적 요청' 가능성…"출전 기회 얻지 못해 압박"→에버턴 임대 고려

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 최악의 부진에 빠진 상황에서 마커스 래시포드는 탈출을 노리고 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 2일(한국시각) '마이클 캐릭 맨유 감독 체제에서 출전 기회를 얻지 못하고 있는 래시포드가 이적을 허용해 달라고 압박하고 있다'고 보도했다.

래시포드는 캐릭 감독의 구상에서 계속해서 중요한 역할을 맡지 못한다면, 다가오는 겨울 이적시장을 통해 팀을 떠날 가능성이 있는 것으로 전해졌다. 래시포드는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 8경기에 출전했지만, 공격포인트가 없다. 래시포드의 맨유 복귀는 기대했던 결과로 이어지지 않고 있다. 캐릭 감독은 바르셀로나에서 임대 생활을 마친 그를 다시 팀의 핵심 자원으로 활용하려 했지만, 시즌 초반 보여준 경기력은 기대에 미치지 못했다.

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AFP연합뉴스

래시포드의 몸 상태도 좋지 않다. 2026 북중미 월드컵 이후부터 이어지고 있는 고관절 통증이 발목을 잡고 있다. 캐릭 감독도 래시포드가 부상으로 어려움을 겪고 있다고 인정했다. 래시포드는 복귀를 위해 훈련에 집중하고 있지만, 아직까지 경기에 나설 수 있는 상태는 아니라고 한다.

잉글랜드 현지에서는 팀에 대한 그의 기여도가 도마 위에 올랐다. 앞서 영국 매체 '풋볼 인사이더'는 맨유 내부에서도 래시포드의 태도에 어느 정도 불만이 존재한다고 전했다.

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이러한 평가를 바꾸기 위해서는 래시포드가 꾸준히 경기에 출전하며 골감각을 회복할 필요가 있다. 그가 경기력으로 증명하지 못한다면 출전 기회는 줄어들 수밖에 없다. 이렇게 된다면 래시포드에게는 이적이라는 선택지뿐이 남지 않는다. 바르셀로나 임대 기간 보여준 래시포드의 활약은 여러 구단의 관심을 불러일으켰지만, 구단은 완전 영입 옵션을 발동하지는 않았다. 이에 따라 지난여름 이적시장에서 바이에른 뮌헨과 토트넘 홋스퍼 등이 래시포드와 연결됐다. 이제는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 에버턴마저 가능한 행선지로 떠오르고 있다. 에버턴은 래시포드를 임대로 데려오는 방안을 고려 중이라고 한다.

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피차헤스는 '현재로서는 래시포드가 출전 기회를 다시 얻는다면 팀에 남을 가능성도 열어두고 있다'며 '그의 부상 회복 여부와 11월, 12월에 캐릭 감독이 내리는 결정이 다음 행보를 좌우할 전망'이라고 설명했다.

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한편, 맨유는 공식전 9경기 무승이라는 지독한 부진에 빠져 있다. 팀의 사기가 바닥을 치는 상황에서 래시포드가 이적을 요구한다면 분위기는 더욱 악화할 것으로 전망된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com