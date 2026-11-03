"마오쩌둥 독재자" 외친 음바페! 열받은 중국 결국 '레알 경기 중계 중단'…중국 거대 자본에 휘둘리는 스페인 축구

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[스포츠조선 강우진 기자]중국 국영 방송사가 킬리안 음바페의 마오쩌둥 조롱 사건 이후 레알 마드리드 경기를 중계하지 않은 것으로 드러났다. 스페인 축구가 거대한 중국 자본 앞에서 비위를 맞춰야 하는 상황에 놓였다.

'AFP 통신'은 2일(한국시각) '중국 국영 방송사 CCTV가 레알 마드리드의 라리가(스페인) 경기를 중계하지 않았다'며 '팀의 간판 공격수 음바페의 마오쩌둥 관련 발언으로 중국 내에서 거센 논란을 일으킨 이후 벌어진 일이다'고 보도했다.

이날 열린 레알과 라싱 산탄데르의 경기는 CCTV의 스포츠 채널 두 곳 모두에서 중계되지 않은 것으로 확인됐다. 레알뿐 아니라 라리가 11라운드의 다른 경기들 역시 해당 방송을 통해 생중계되지 않은 것으로 알려졌다.

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AFP연합뉴스

앞서 음바페가 마오쩌둥을 "독재자"라고 언급하는 인터뷰가 화제가 됐다. 그러면서 음바페는 마오쩌둥과 자신을 합성한 밈(온라인 유행 콘텐츠)이 자신을 폭소하게 했다고 말하면서 중국인들의 반감을 샀다. 이에 따라 CCTV는 라리가 경기 중계를 중단하겠다고 발표한 바 있다. 음바페의 발언 이후 중국의 주요 브랜드들은 그와의 스폰서 계약을 취소하기도 했다.

이후 음바페와 레알, 그리고 라리가는 해당 발언에 대해 사과했으며, 조세 무리뉴 레알 감독은 이번 논란을 마무리하기 위해 해야 할 몫을 다했다고 주장했다.

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중국 외교부는 선수의 사과를 받아들이겠다고 밝혔다. 이후 일부 라리가 경기는 디지털 스트리밍 채널을 통해 생중계된 것으로 전해졌다. 그러나 레알의 경기는 디지털 스트리밍 채널을 통해서도 중계되지 않았다고 한다.

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유럽 축구에 있어 중국은 거대한 시장이다. CCTV는 라리가뿐 아니라 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 독일 분데스리가, 프랑스 리그1, 이탈리아 세리에A 등을 함께 중계하고 있다. 중국 자본이 떠난 리그는 막대한 경제적 타격이 불가피하다.

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해외 스포츠 리그와 선수들이 중국에서 민감한 정치적 사안과 관련한 발언으로 곤경에 처한 사례는 이번이 처음이 아니다. 중국은 지난 2019년부터 수년간 미국프로농구(NBA)와 단절한 바 있다. 당시 휴스턴 로키츠의 단장이었던 대릴 모리가 홍콩 시위대를 지지하는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 것이 발단이었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com