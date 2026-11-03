'이런 강철 멘탈을 봤나' 9경기 무승→리그 17위 추락! 맨체스터 유나이티드 캐릭 감독 '미쳤다' "제정신 아니라고 할 지 모르지만, 로마전 기대된다"

Manchester United's English head coach Michael Carrick takes a team training session at their Carrington Training Complex in Manchester, north-west England on November 2, 2026 on the eve of their UEFA Champions League football match against Roma. (Photo by Darren Staples / AFP)

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United Training - Trafford Training Centre, Carrington, Britain - November 2, 2026 Manchester United manager Michael Carrick with first team coach Jonny Evans during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

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[스포츠조선 노주환 기자]"미쳤다고 생각할 지 모르지만, 난 내일 경기가 기대된다."

맨체스터 유나이티드의 마이클 캐릭 감독이 자신의 미래와 구단의 현 상황에 대해 입을 열었다. 그가 AS로마와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 경기를 앞두고 사전 기자회견을 가졌다. 맨유와 로마는 4일 오전 5시(한국시각) 맨체스터 올드 트래포드에서 맞대결한다.

캐릭 감독은 맨유 선수단의 최근 침체된 경기력에도 불구하고 락커룸 분위기는 긍정적이라고 주장했다. 그는 'A매치 휴식기가 다가옴에 따라 단 두 경기만을 남겨둔 감독처럼 느끼느냐'는 질문에 "전혀 그렇지 않다. 미래에 무슨 일이 일어날지는 아무도 모르지만, 그렇다고 제 기분이 달라지지는 않는다. 내일 경기가 정말 기다려진다. 우리가 거둔 성적을 보면 내가 제정신이 아니라고 생각할지도 모르지만, 내일 경기가 매우 기다려진다"고 말했다. 캐릭 감독은 역대급 팀 성적 부진에도 평정심과 자신감을 유지하기 위해 애쓰는 모습이 역력하다. 정신적으로 매우 강하다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United Training - Trafford Training Centre, Carrington, Britain - November 2, 2026 Manchester United manager Michael Carrick during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

맨유는 최근 가진 9경기에서 3무6패로 무승 행진을 이어가고 있다. 이번 시즌 프리미어리그 개막 후 9경기에서 1승4무4패로 승점 7점에 머물러 리그 17위까지 추락했다. 캐릭 감독의 입지가 매우 좁아졌고, 경질이 임박했다는 보도가 줄을 잇고 있다.

캐릭 감독은 외부의 소음에 대해 "락커룸 분위기는 좋은 상태다. 인식이라는 것은 묘해서 상황을 다르게 보이게 만들 수 있다. 선수들이 구단과 서로에게 보여주는 헌신에 대해서는 전혀 의심하지 않는다"고 말했다. 또 그는 자신의 직무에 대해 "이것이 바로 나라는 사람이고, 내가 살아가는 이유다. 승리할 때는 많은 사람들이 내 역할을 해낼 수 있을 것이다. (나쁜 결과가 있었지만) 내 마음가짐은 변하지 않는다"고 말했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick (C) takes a team training session at their Carrington Training Complex in Manchester, north-west England on November 2, 2026 on the eve of their UEFA Champions League football match against Roma. (Photo by Darren Staples / AFP)

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맨유는 그동안 로마를 상대로 치른 홈 4경기에서 모두 승리했고 총 15골을 넣었다. 맨유가 모든 대회를 통틀어 마지막으로 승리한 게 두 달 전 사바 바쿠와의 챔피언스리그 홈 경기였다.

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영국 현지 매체들은 캐릭 감독은 맨유 이사회와의 회동 이후 A매치 휴식기가 시작되면 교체될 수 있다고 전했다. 맨유 경영진은 애스턴 빌라의 스페인 출신 우나이 에메리 감독을 영입하기 위해 움직이고 있다고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com