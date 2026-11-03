'사고는 음바페가 치고, 뒷수습은 회장이 한다' 음바페 '마오쩌둥은 독재자' 발언→中 강하게 반발, 라리가 회장 "중국 당국과 대화 중..정상화 위해 모든 걸 시도한다"

TOPSHOT - Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between Racing de Santander and Real Madrid CF at El Sardinero Stadium in Santander on November 1, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

AFP연합뉴스, SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 축구 스타 킬리안 음바페(레알 마드리드)의 설화를 풀기 위해 스페인 라리가 하비에르 테바스 회장이 나섰다.

테바스 라리가 회장은 음바페의 전 중국 지도자 마오쩌둥 관련 발언으로 인한 갈등을 완화하기 위해 중국 당국과 지속적으로 대화하고 있다고 3일(한국시각) 밝혔다고 AFP통신이 전했다.

중국 국영 방송사인 CCTV는 이번 주말 라리가 경기를 단 한 경기도 중계하지 않았다. 음바페의 소속 클럽 레알 마드리드와 라싱전도 중국 내 유료 TV를 통해 방영되지 않았다.

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epa13347844 Spanish LaLiga president Javier Tebas attends a session at the World in Progress international forum in Barcelona, Spain, 02 November 2026. The two-day conference, held from 02 to 03 November, convenes global leaders across politics, business, academia, and civil society to discuss geopolitical shifts and socio-economic challenges shaping the international order. EPA/ENRIC FONTCUBERTA

음바페는 현재는 삭제된 프랑스 프로그램 '더 브릿지' 인터뷰 영상에서 자신의 얼굴이 '어떤 사람, 중국의 독재자 같아 보이는 인물'에 합성된 인터넷 밈을 보고 재미있어 했다고 말했고 이는 마오쩌둥을 지칭한 것으로 보였다. 중국은 바로 음바페가 마오쩌둥을 조롱했다고 판단, 강하게 반발했다. 음바페의 중국 내 광고가 중단됐고, 또 라리가 경기를 중국 내에서 시청할 없도록 조치했다. 그러자 음바페와 레알 마드리드, 그리고 라리가는 해당 발언에 대해 사과했다.

테바스 회장은 바르셀로나에서 열린 '월드 인 프로그레스' 포럼에서 취재진에게 "현재로서는 상황이 어떻게 진행되는지 지켜보고 있다. 사건이 전개된 양상을 볼 때 모든 것은 상황이 조금 진정되고 소란이 가라앉는 것에 달려있기 때문"이라며 "지속적인 대화가 있을 것이다. 마드리드와 베이징 양측의 중국 당국자들과 이야기하고 있으며, 상황을 기다려볼 것"이라고 말했다.

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테바스 회장은 지난주 야오징 주스페인 중국 대사와 면담을 가졌다고 한다. 갈등 해결에 도움이 될 수 있는 중국과 스페인 축구 간의 여러 강한 연대 관계를 강조했다고 한다.

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그는 "우리는 몇 년 전부터 중국의 정치 및 체육 당국과 함께 전략을 이어오고 있다"고 설명했다. 테바스 회장은 지난 2월 후안 라포르타 FC바르셀로나 회장과 함께 바르셀로나의 라 마시아 유스 아카데미 시설에서 션이친 중국 국무위원 및 고위급 대표단을 만난 바 있다.

Real Madrid's Kylian Mbappe watches during the Spanish La Liga soccer match between Racing de Santander and Real Madrid in Santander, Spain, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Miguel Oses)

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테바스 회장은 "CCTV의 상위 기관인 중앙광전총대(China Media Group) 사장과도 좋은 협정을 맺고 있다"라며 "션하이슝 사장은 라리가에 방문한 적이 있고, 그를 만난 적이 있다. 베이징에 갈 때마다 그와 면담을 갖고 있다"고 말했다.

중국은 2019년 당시 NBA 휴스턴 로키츠의 대릴 모리 단장이 홍콩 시위대를 지지하는 트윗을 올린 이후 몇 년 동안 NBA와의 관계를 사실상 단절한 바 있다. 하지만 테바스 회장은 현재 상황을 돌려놓을 수 있을 것이라 희망한다고 기대했다. 그는 "직접 찾아가서 대화하고, 중국 당국과 계속해서 대화를 이어갈 것"이라며 "상황을 가능한 한 정상화하기 위해 할 수 있는 모든 것을 시도할 것"이라고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com