'대충격, 주장이 이런 사람이었나' 캐릭 감독 저격한 맨유 브루노 페르난데스, 라커룸에서 분란을 야기하는 인물 평가..'겨울 이적시장, 올드 트래포드 떠나라'

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes takes part in a team training session at their Carrington Training Complex in Manchester, north-west England on November 2, 2026 on the eve of their UEFA Champions League football match against Roma. (Photo by Darren Staples / AFP)

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United Training - Trafford Training Centre, Carrington, Britain - November 2, 2026 Manchester United manager Michael Carrick during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스가 라커룸에서 분란을 일으키는 인물로 여겨지고 있다는 보도가 나왔다. 또 그가 오는 1월 겨울 이적시장에서 올드 트래포드를 떠날 가능성이 높은 쪽으로 흘러가고 있다.

영국 매체 데일리 메일의 보도에 따르면, 페르난데스는 팀 동료들 사이에서도 그가 떠나기를 바라는 이들이 있을 정도로 락커룸 내에서 분란을 일으키는 인물로 여겨지고 있다.

1월 이적 시장이 다가옴에 따라 페르난데스의 미래가 불투명해지고 있다고 한다. 그는 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 원정서 0대2로 패한 후, 마이클 캐릭 감독의 전술을 공개적으로 비판했다. 이후 페르난데스는 직후 홈에서 열린 본머스전 0대3 패배를 벤치에서 지켜봤다. 페르난데스는 지난 주말 첼시전(0대2 패)에서 맨유의 주장으로 선발 라인업에 복귀했다. 하지만 맨유는 첼시전서 또 졌고, 프리미어리그 17위까지 추락했다. 맨유는 최근 벌어진 9경기서 3무6패로 승리하지 못하고 있다.

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아일랜드 국가대표 출신으로 전문가로 활동 중인 토니 카스카리노는 영국 매체 토크스포츠를 통해 수년 동안 페르난데스 영입을 추진한 사우디아라비아 클럽이라면 몰라도 그 어떤 프리미어리그 구단도 그를 위해 이적료 6000만파운드를 지불하지 않을 것이라고 주장했다. 그는 "맨유 선수 중 6000만파운드를 받을 수 있는 선수가 몇 명이나 된다고 생각하나. 일단 그 금액을 기준선으로 잡아보자. 올드 트래포드에서 그 돈을 주고 살 만한 선수가 얼마나 될까. 카를로스 발레바가 여름에 7000만파운드에 이적했지만 그를 비교 대상으로 삼는 것은 조금 불공평할 수 있다"고 말했다.

또 카스카리노는 "브루노 페르난데스가 6000만파운드에 이적할 수 있을까. 사우디로부터라면 (그 금액을)받을 수 있을지 몰라도, 다른 프리미어리그 팀으로부터는 불가능하다. 그런 일은 절대 일어나지 않을 것이다. 그는 32세인데, 6000만파운드에다가 막대한 주급까지 주겠나. 절대 아니라고 본다. 그가 맨유에서 위대한 선수였다"고 말했다.

Manchester United's Bruno Fernandes reacts during the English Premier League soccer match between Chelsea and Manchester United in London, Saturday, Oct. 31, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

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영국 매체 트라이발풋볼은 페르난데스와 맨유 구단 양측의 관계가 명백히 파탄났다고 볼 때 페르난데스의 이적은 모두에게 적합한 선택이 될 수 있다고 주장했다. 페르난데스와 맨유의 계약은 2027년 6월까지다. 양 측의 재계약 논의 사실상 끝났다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com