'배신자가 안필드로 복귀한다고' 측면 불안한 리버풀, 레알 '우선 순위' 밀린 알렉산더 아놀드 임대 형식 복귀 추진..리버풀 팬들이 그를 용서할까

Soccer Football - LaLiga - Racing Santander v Real Madrid - Campos de Sport de El Sardinero, Santander, Spain - November 1, 2026 Real Madrid's Trent Alexander-Arnold in action with Racing Santander's Aaron Martin REUTERS/Vincent West

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 풀백 트렌트 알렉산더 아놀드(레알 마드리드)가 친정팀 리버풀로 복귀할 가능성이 높아지고 있다. 그는 현재 레알 마드리드에서 주전이 아니다. '이적생' 덴젤 덤프리스가 버티고 있고, 멀티 플레이어 페데리코 발베르데까지 언제라도 풀백으로 뛸 수 있는 상황이다. 이번 시즌 들어 알렉산더 아놀드의 팀내 입지는 매우 좁아졌다.

이런 가운데 리버풀이 알렉산더 아놀드를 레알 마드리드로부터 임대로 복귀시킬 준비를 하고 있다는 보도가 나왔다. 스페인 매체 '카데나 세르'는 리버풀이 알렉산더 아놀드를 임대로 복귀시키기 위한 제안을 준비 중이라고 전했다.

Liverpool's manager Andoni Iraola smiles before the English Premier League soccer match between Liverpool and Arsenal in Liverpool, England, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Jon Super)

만 28세의 알렉산더 아놀드는 이번 시즌 무리뉴 감독 하에서 라리가 4경기에 선발 출전하는 데 그쳤으며, FC바르셀로나를 상대로 한 엘 클라시코 경기에서는 단 1분을 뛰었다. 그렇다고 그의 경기력이 떨어진 건 아니다. 알렉산더 아놀드는 지난 주말 라리가 라싱전에 선발 출전해 팀의 3대0 승리에 힘을 보탰다. 조제 무리뉴 감독은 그가 승리를 위해 필요했다고 설명했다. 무리뉴 감독은 "한동안 경기에 출전하지 못했던 트렌트를 투입한 이유는 그의 기술적 뛰어남이 우리가 공을 전방으로 전개하는 데 도움이 될 것이라고 판단했기 때문이다. 한동안 경기에 나서지 못했음에도 불구하고, 그는 훌륭하고 안정적인 경기력을 보여주었다"고 말했다. 그렇다고 알렉산더 아놀드가 레알 마드리드의 주전 풀백은 아니다. 레알 마드리드의 스쿼드는 매우 두텁고 깊다.

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알렉산더 아놀드는 계약이 만료된 2025년 6월 자신의 유스 클럽 리버풀을 떠나 이적료 없이 레알 마드리드로 옮겼다. 리버풀 팬들은 그를 배신자고 낙인 찍었다. 이적으로 인해 자신이 클럽을 배신했다고 느낀 리버풀 팬들과의 관계가 끊어졌다. 알렉산더 아놀드는 2025년 5월 이적을 발표한 후 야유를 받았고, 그의 벽화는 여러 차례 훼손됐다. 레알 마드리드 이적 발표가 나기 훨씬 전부터 스페인어를 잘 익혀 둔 것 또한 팬들의 분노를 더욱 부채질했다.

epa13345977 Real Madrid defender Trent Alexander-Arnold (L) contests the ball with Racing forward Inigo Vicente during LaLiga EA Sports matchday 11 between Racing de Santander and Real Madrid at El Sardinero Stadium in Santander, Spain, 01 November 2026. EPA/Pedro Puente Hoyos

그런데 그는 레알 마드리드에서 힘든 시기를 겪고 있다. 무리뉴 감독의 우선 순위는 덤프리스와 발베르데다. 따라서 알렉산더 아놀드는 출전 시간 확보에 애를 먹고 있다. 알렉산더 아놀드는 2031년 6월까지 레알 마드리드와 계약돼 있다.

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리버풀 안도니 이라올라 감독은 그를 임대 영입하는 것에 거부감이 없는 것으로 알려졌다. 리버풀의 오른쪽 풀백은 전력이 불안정한 상황이다. 제레미 프림퐁의 부상이 잦은 편이다. 언제 주저 앉을 지 모를 상황이다. 또 경기 일정이 너무 촘촘하다. 센터백 자원 '임대생' 로날드 아라우호가 오른쪽 풀백으로 이동해 멀티로 뛰기도 한다. 그러나 역시 부상 위험이 높다. 리버풀 팬들만 괜찮다면 알렉산더 아놀드가 임대 형식으로 친정팀으로 단기 복귀할 가능성은 열려 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com