이게 맞아? '38년만의 9경기 연속 무승' 맨유, 그래도 감독 안짜른다...로마전 앞둔 캐릭 감독 "미쳤다고 들리겠지만, 경기 기대돼" 무한 긍정론

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[스포츠조선 박찬준 기자]마이클 캐릭 감독이 계속해서 맨유 지휘봉을 잡는다.

유럽 축구 이적시장 소식에 정통한 파브리시오 로마노는 2일(이하 한국 시간) 자신의 유튜브 채널을 통해 "캐릭 감독이 로마전에서도 팀을 지휘할 것으로 예상된다"고 했다. 이어 "맨유 수뇌부의 의도는 다가오는 경기들에서 우선 그를 신뢰하는 것"이라고 전했다.

로마노는 A매치 휴식기를 주목했다. 그는 "휴식기에는 상황을 평가하고 감독 문제에 대한 최종 결정을 내릴 시간이 더 주어질 전망"이라며 "구단주와 디렉터 등 관계자들이 모든 선택지와 가능성을 검토하고 맨유의 미래를 위한 결정을 내리는 데 중요한 시기가 될 것"이라고 말했다.

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본머스전에서 충격적인 패배를 당한 캐릭 감독은 경질이 유력했다. 캐릭 감독은 본머스전 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "힘든 상황이다. 다음은 무엇일지 나도 모르겠다"며 "나는 항상 이 축구 클럽을 위해 최선이 되는 일을 할 것이다. 내내 말해왔듯이, 지금도 그 생각은 변함없다. 내가 하는 일을 사랑한다. 이 책임감을 사랑하지만, 두고 봐야 할 것"이라고 말했다. 사실상 체념한 모습이었다.

캐릭 감독은 본머스전 패배 이후 감정에 복받친 모습을 보였다.

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영국 언론은 캐릭 감독을 경질을 기정 사실화했다. 후임 감독도 거론됐다. 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독 등이 물망에 올랐다.

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하지만 공동 구단주인 랫클리프와 오마르 베라다 최고경영자 등 구단 고위 관계자들은 내부 논의를 거쳐 캐릭 감독에게 계속 지휘봉을 맡기기로 결정했다. 디애슬레틱은 '최근 몇 주 간 캐릭 감독이 겪은 혼란을 고려하면 예상밖의 결과'라고 전했다. 더선은 '맨유가 캐릭 감독을 유임한 이유는 후임 감독 선임이 쉽지 않기 때문'이라고 했다. 이어 '맨유 수뇌부는 현재 거론되는 감독 후보들에게 확신을 갖지 못하고 있다'고 했다.

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기회를 받은 캐릭 감독은 바로 첼시 원정 경기를 지휘했다. 그는 경기에 앞서 '캡틴' 브루노 페르난데스와 화해했다. 페르난데스는 캐릭 감독의 전술을 꼬집었다. 페르난데스는 코모전 후 'TNT스포츠'와의 인터뷰에서 "코칭스태프는 맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 뒷공간을 내주면서 상대가 공을 가지고 나올 때까지 기다리는 전략을 택했다. 하지만 이런 팀들을 상대로 공간을 내주면, 그들은 오히려 자신감을 얻게된다"고 말했다.

그는 '캐릭 감독의 전술이 잘못된 것 아니냐'는 질문엔 "그건 내가 판단할 문제가 아니다. 감독님과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박 상황에서 더 용기를 내야한다. 위험을 감수하더라도 높은 위치에서 압박을 가해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 덧붙였다. 캐릭 감독은 본머스전에 페르난데스를 벤치에 앉히는 초강수를 펼쳤다.

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하지만 페르난데스가 필요한 캐릭 감독은 곧바로 미팅을 갖고 다시 손을 잡았다. 페르난데스는 첼시전에 다시 주장 완장을 차고 뛰었다. 하지만 맨유는 지난달 31일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 원정에서 0대2로 패했다.

맨유는 이날 패배로 공식전 9경기 연속 무승의 수렁에 빠졌다. 통계 전문 옵타에 따르면 맨유가 9경기 무승을 기록한 것은 1988~1989시즌 이후 38년 만이다.

이런 상황에서 맨유는 4일 AS로마와 유럽챔피언스리그 경기를 치른다. 로마는 지난달 레알 마드리드전에서 종료 7분 전까지 3-1로 앞서다 3대4 역전패를 당한 것이 올 시즌 유일한 패배일 정도로 흐름이 좋다.

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캐릭 감독은 경기를 앞두고 엄청난 기대감을 드러냈다. 그는 "미쳤다고 들릴지 모르겠지만, 다가오는 챔피언스리그 경기가 진심으로 기대된다"고 했다. 이어 "미래를 내다볼 수는 없고, 앞으로 무슨 일이 일어날지는 아무도 모른다. 그렇다고 내 기분이 바뀌지는 않는다"며 "어떤 방향으로 흘러가든 일어날 일은 일어나겠지만, 우리는 다가오는 맞대결을 최고의 밤으로 만들고 싶다"고 덧붙였다.

캐릭 감독은 선수단 전체의 헌신이 부족하다는 우려도 일축했다. 그는 "시선이라는 것은 참 묘하다. 여러 가지로 다르게 보이게 만들 수 있다. 하지만 우리 라커룸 분위기는 좋다"며 "전에도 말했듯 구단과 나, 그리고 서로에 대한 선수들의 헌신을 의심하지 않는다"고 강조했다. 그러면서 "우리가 더 나은 경기를 해야 하고 더 나은 결정을 내려야 하는 것은 맞지만, 선수들의 헌신 부족이 문제는 전혀 아니다"라고 힘줘 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com