'김민재→이강인 충돌' 케인이 韓 출신이면 얼마나 기쁠까! "발롱도르, UCL 우승과 맞바꿀 수 있어"

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[스포츠조선 김성원 기자]해리 케인(바이에른 뮌헨)의 시대다.

그는 최근 꿈에 그리던 발롱도르를 품에 안았다. 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다. 잉글랜드 출신으로는 2001년 마이클 오언 이후 25년 만에 수상의 영예를 안았다.

실전은 계속된다. 바이에른 뮌헨(독일)은 4일 오전 5시(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 아틀레티코 마드리드(스페인)와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 치른다. 국내 팬들은 김민재(바이에른 뮌헨)와 이강인(아틀레티코 마드리드)의 '코리안 더비'로 관심이다.

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케인이 결전을 하루 앞둔 3일 공식기자회견에 참석했다. 그의 발언이 화제다. 영국의 'BBC'는 '케인은 발롱도르를 UCL 우승과 맞바꿀 의향이 있다'고 보도했다.

케인은 바이에른과의 재계약을 앞두고 있다. 그는 개인의 영광보다 팀의 환희가 우선이라고 했다. 케인은 "우승컵은 우리가 축구를 하는 이유다. 스포츠에서 팀워크는 정말, 정말 중요하다"며 "지난주 발롱도르 수상은 내 인생과 선수 생활에서 가장 행복한 순간 중 하나였다. 하지만 팀과 함께하는 순간들, 클럽과 함께 축하하는 순간들, 바이에른과 함께 UCL 우승컵을 들어 올리는 것은 정말 믿을 수 없을 만큼 멋진 경험이 될 것"이라고 밝혔다.

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그는 'UCL 우승과 발롱도르 수상 중 하나를 선택해야 한다면 무엇을 택하겠냐'는 질문에는 "UCL 우승을 선택하겠지만, 둘 다 이룰 기회가 있으니 어떻게 될지 지켜보자"라고 웃었다.

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그리고 "발롱도르는 영광스러운 수상이고 나를 한 단계 더 높은 곳으로 끌어올려 주지만, UCL 결승전처럼 큰 무대에서 팀 동료들과 함께 느끼는 감정 또한 소중하다"고 덧붙였다.

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토트넘 출신인 케인은 바이에른으로 이적한 후 무관의 한을 털어냈다. 지난 시즌에는 분데스리가를 포함해 독일 '트레블'을 달성했다. 그러나 UCL 정상 등극의 꿈은 이루지 못했다.

케인은 잉글랜드 국가대표팀의 주장이다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com