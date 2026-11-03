'충격' 맨체스터 유나이티드 최악의 부진, 범인 나왔나..."올 시즌 EPL 최악의 선수" 역대급 악평 등장

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[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드의 부진, 그 주축이 되는 선수가 지목됐다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 2일(한국시각) '리산드로 마르티네스는 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 최악의 선수다'고 보도했다.

올 시즌 최악의 위기에 놓인 맨유다. 최근 공식전 9경기에서 승리가 없는 맨유는 해당 기간 3무6패에 그쳤다. 리그 순위는 무려 17위, 강등권이 코앞이다. 지난 시즌 맨유에 중도 부임해 반등을 이끌었던 마이클 캐릭 감독의 입지도 위협당하고 있는 상황이다.

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단순히 결과만의 문제도 아니다. 답답한 경기 흐름이 반복되고 있으며, 부진 탈출의 실마리를 찾지 못하고 있다. 지난 시즌 힘을 발휘했던 브루노 페르난데스를 비롯해, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등 핵심 자원들의 활약도 미진하기에 어려움이 크다.

최근에는 팀 내 불화까지 터졌었다. 무려 감독과 주장이 충돌했다. 주장인 브루노는 코모와의 유럽챔피언스리그 경기 패배 후 "맨투맨 압박을 하지 않고 때때로 뒷공간을 열어두는 것은 코칭스태프의 결정이었다"며 "그 부분은 내가 아니라 감독과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박을 받는 상황에서도 더 용감해져야 한다. 높은 위치에서 압박을 시도하고 상대를 불편하게 만들 위험을 감수해야 한다"고 감독의 전술을 공개적으로 지적했다.

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이후 캐릭 감독이 브루노를 선발 제외하며 갈등의 골이 깊어지는 듯 했으나, 두 사람은 미팅을 통해 극적으로 화해하며, 맨유의 반등을 위해 의기투합했다. 다만 두 사람의 화해만으로는 해결될 문제가 아니었다. 맨유는 브루노가 돌아온 첼시전에서도 0대2로 패하며 고개를 숙였다.

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이런 상황에서 맨유를 넘어 EPL 최악의 선수로 꼽힌 인물이 맨유 선수단에 있었다. 바로 리산드로였다. 디애슬레틱은 '리산드로는 올시즌 리그 최악의 선수다. 맨유가 3경기 연속 팀의 승점을 잃는데 결정적인 역할을 했다'며 '지난 본머스전에서 패배했을 때 그의 최악의 경기력이 드러나고 말았다'고 전했다. 이어 '이런 식으로는 안 된다. 맨유는 경기 내내 실수를 연발하며 승점을 깎아먹는, 무엇보다도 경기에 대한 열정이 없어 보이는 선수를 기용할 수 없다'고 지적했다.

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한편 리산드로는 올 시즌 구단 수뇌부에 대한 공개적인 지적으로 비판을 받기도 했다. 디애슬레틱은 이러한 문제 탓에 리산드로가 올 시즌 이후 팀을 떠날 것이라 전망했다. 디애슬레틱은 '리산드로가 내년 이맘때쯤 맨체스터 유나이티드에 남아 있을 가능성은 낮아 보인다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com