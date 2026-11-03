맨시티마저 포기한 '1억파운드 술꾼' 규정 위반 구단 자체 징계→에버턴, 2연승 '독식'…'대충격' 13단어 성명 발표

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]잭 그릴리쉬(에버턴) 공백 '후유증'은 없었다.

에버턴이 웃었다. 에버턴은 3일(이하 한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트제임스 파크에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드에서 1대0으로 신승했다. 후반 4분 터진 티에르노 베리의 결승골을 끝까지 잘 지켰다.

EPL 2연패에서 탈출한 에버턴은 승점 13점(3승4무2패)으로 7위에 올랐다. 반면 뉴캐슬은 안방에서 연승 기회를 놓쳤다. 에버턴은 지난 30일 리그컵(3대1 승)을 포함해 뉴캐슬과의 2연전을 독식했다.

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그릴리쉬가 2경기 연속 제외된 것이 '전화위복'이었다. 그는 구단 자체 규정 위반으로 징계를 받았다. 경기를 코앞에 두고 런던과 체셔에서 이틀 연속 새벽까지 술자리를 가진 것이 문제가 됐다.

에버턴은 그릴리쉬의 무단 훈련 불참에 대해 징계 조치를 내렸다. 데이비드 모예스 에버턴 감독도 그릴리쉬의 제외에 대해 "구단이 내린 결정이며, 나는 이를 지지한다"고 밝혔다.

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영국의 '더선'은 이날 '에버턴은 그릴리쉬가 2경기 연속으로 명단에서 제외된 후, 13단어로 된 간결하고 강렬한 성명을 발표했다'고 보도했다. 에버턴은 '잭 그릴리쉬는 경기에 뛸 수 있는 몸 상태가 아니므로 오늘 밤 경기 명단에 포함되지 않았다(Jack Grealish is not match fit and therefore not part of tonight's squad)'고 공지했다.

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그릴리쉬는 EPL 최초 1억파운드(약 1800억원)를 달성한 주인공이다. 2021년 8월, 애스턴빌라에서 맨시티로 둥지를 옮길 당시 최고 이적료인 1억파운드를 기록했다.

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기대는 컸다. 그러나 현실은 달랐다. 첫 시즌에는 부진했고, 맨시티 2년차인 2022~2023시즌에는 사상 첫 트레블(3관왕) 달성에 일조했다. 하지만 2023~2024시즌 다시 추락했다. 잉글랜드 국가대표인 그는 유로 2024 출전까지 좌절됐다.

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파격적인 금발 머리에 술에 취한 모습이 계속 목격되며 팬들을 놀라게 했다. 맨시티에서 반전은 없었고, 지난 시즌 에버턴으로 임대됐다. 펩 과르디올라 전 감독이 포기했다.

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엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡은 이번 시즌에도 맨시티에서 뛸 자리가 없었다. 그는 또 다시 에버턴으로 임대됐다. 그러나 '술 문제'가 또 수면 위로 떠올랐다.

그릴리쉬는 이번 시즌 EPL에서 5경기 출전했지만 공격포인트는 없다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com