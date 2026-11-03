'연속 3무→제발 이번엔 이기자' 전북 현대, 3일 '말레이시아 무적' 조호르와 '전주성' ACLE 맞대결..위기의 정정용 감독 "총력전→반드시 승리"

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

전북 현대와 조호르 경기 이미지제공=전북 현대 구단

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 3경기 연속 무승부를 달린 전북 현대가 '전주성'에서 승리를 노린다.

전북 현대이 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)과 2026~2027 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 동아시아 리그 스테이지 4차전을 치른다. 두 팀은 이번이 첫 맞대결이다. 조호르는 과거 K리그 클럽들과 여러 차례 대결했다. 조호르는 울산 HD 상대로 4승1패로 가장 강했고, 또 포항과는 2승2패로 대등했다. 조호르는 최근 몇 년 동안 대규모 자본을 투자하며 탄탄한 스쿼드를 구축했다.

전북은 현재 1승1무1패(승점 4)로 10위이고, 조호르는 2승1무(승점 7)로 4위다. 동아시아 리그 스테이지 상위 8개 팀이 16강에 진출한다. 따라서 전북은 이번 홈에서 승점 3점 획득이 절실하다.

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조호르는 쉬운 상대가 아니다. 말레이시아 슈퍼리그 12년 연속 우승을 달성했다. 그들은 최근 아시아 무대로 경쟁력을 키워가고 있다. 2025~2026시즌 ACLE에서 구단 역사상 처음으로 8강에 진출했다. 2026년 현재 자국 리그 114경기 연속 무패라는 대기록을 이어가고 있다.

조호르의 스쿼드는 말레이시아 국가대표 선수들을 중심으로 브라질, 스페인, 포르투갈 등 다양한 국적의 선수들이 포진해 있다. 유럽 무대 경험을 갖춘 선수들의 개인 기량이 출중하다. 또 조직적이며 공격 성향이 강하다.

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전북은 조호르의 빠른 공격 전개와 개인기를 막기 위해 중원 싸움과 수비 안정이 필요하다. 상대의 측면 공격을 효과적으로 차단하는 동시에 빠른 공수 전환과 적극적인 전방 압박을 펼칠 것으로 보인다.

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전북 현대 모따 사진제공=한국프로축구연맹

이번 경기에서는 이승우와 아리프 아이만의 맞대결이 볼거리로 꼽힌다. 이승우는 한방이 있는 공격 자원이다. 아이만은 말레이시아 국가대표로 조호르의 핵심 공격 자원이다.

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이승우는 "16강 진출을 위해 중요한 경기다. 선수단 모두 승리를 위해 철저히 준비하고 있다. 전주성을 찾는 팬들에게 좋은 경기와 결과로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

전북 정정용 감독은 2일 사전 기자회견에서 "일정이 빡빡하다. 이번엔 반드시 승리해야 한다. 총력전"이라며 "조호르는 패배가 없고, 점유율도 60%대로 매우 높고, 실점이 적은 강팀이다. 상대가 잘 하는 플레이를 무력화할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 정 감독은 이번에 선수 로테이션을 가동할 것으로 보인다. 전북 선수단은 최근 리그와 ACLE를 병행하느라 경기 일정이 촘촘하다.

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외국인 공격수 모따는 "이번 경기를 잘 준비했다. 이기고 싶은 마음이 크다"면서 "내일 출전할 기회를 받는다면 좋은 모습을 보여드리도록 하겠다"면서 "조호르는 매우 훌륭한 팀이다. 철저한 대비가 필요하다"고 말했다. 모따는 직전 대전하나시티즌과의 파이널A 첫 홈경기를 쉬었다. 출전 엔트리에서 빠졌다. 이번 경기를 위한 휴식 차원이었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com