[오피셜]'역전 멀티골' 에릭, K리그1 34라운드 MVP 선정…K리그2 '별중의 별'은 가브리엘

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 울산 에릭 득점/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산 에릭이 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 첫 라운드(34라운드) MVP로 선정됐다.

에릭은 1일 울산 문수축구경기장에서 열린 강원전에서 멀티골을 기록하며 울산의 2대1 역전승을 이끌었다. 에릭은 0-1로 뒤진 후반 25분 동점골을 터뜨렸고, 후반 40분에는 문전으로 침투하며 조현택의 패스를 받아 결승골을 넣었다.

이번 라운드 베스트 매치 역시 울산과 강원전이다. 강원은 전반 41분 상대 자책골로 앞서가며 1-0으로 전반을 마쳤다. 울산은 후반 들어 반격에 나섰고, 에릭의 멀티골로 경기를 뒤집었다.

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베스트 팀은 안양이다. 안양은 1일 안양종합운동장에서 열린 부천과의 경기에서 2대1 역전승을 거뒀다. 안양은 전반 39분 부천 박정인에게 선제골을 내줬지만, 후반 9분 상대 자책골로 동점을 만들었다. 이어 후반 44분 코너킥 상황에서 권경원이 결승골을 터뜨리며 승부를 뒤집었다.

베스트11에는 에릭을 비롯해 조현택, 김영권(이상 울산) 제르소, 서재민, 이청용, 후안 이비자(이상 인천) 마테우스, 권경원, 김정훈(이상 안양) 네게바(제주)가 선정됐다.

용인미르스타디움/ K리그2/ 용인FC vs 수원FC/ 용인 가브리엘/ photo by Kyungtae Kim

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K리그2 31라운드 MVP는 용인 가브리엘이다. 가브리엘은 지난 31일 용인 미르스타디움에서 열린 서울 이랜드와의 홈경기에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 4대2 승리를 이끌었다. 가브리엘은 전반 24분 유동규의 골을 도운 데 이어, 전반 38분 직접 득점에 성공했다. 후반 7분에는 페널티킥까지 성공시키며 공격포인트 3개를 기록했다.

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베스트 매치는 같은 날 대구iM뱅크파크에서 열린 대구와 수원의 경기다. 수원은 전반 종료 직전 강현묵의 선제골에 이어, 후반 28분 수원 복귀 후 첫 골을 터뜨린 김주찬의 득점으로 2-0까지 달아났다. 대구는 후반 31분 김강산의 만회골로 추격에 나섰고, 후반 37분 세징야가 강력한 프리킥 골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 추가 득점 없이 2대2로 경기를 마쳤다.

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베스트 팀은 충남아산이다. 충남아산은 김포를 홈으로 불러들여 5대1 대승을 거뒀다. 충남아산은 전반 종료 직전 김포 박상현에게 선제골을 내줬지만, 후반에만 5골을 몰아치며 역전승을 거뒀다. 후반 11분 이호인이 동점골을 터뜨렸고, 이후 손준호와 데니손이 각각 2골씩을 추가했다. 손준호와 데니손은 나란히 2골 1도움을 기록했다.

베스트11에는 가브리엘을 필두로 최영준(이상 용인) 데니손, 손준호, 이호인(이상 충남아산) 하정우, 이현용(이상 수원FC) 루크, 심민용(이상 파주) 김현오(경남) 김준홍(수원)이 이름을 올렸다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com