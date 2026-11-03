단장 '오피셜' 폭탄 발언! '韓 국가대표' 카스트로프, 모레노가 외면한 이유 있었다..."20분이면 체력 고갈", 선수도 인정 "체력 관리가 관건"

[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 부상 복귀에도 불구하고 한국 대표팀에 돌아오지 못한 명확한 이유가 있었다.
독일의 글라드바흐라이브는 2일(한국시각) '루벤 슈뢰더 단장은 이제 승점 3점을 목표로 경기에 임할 것이다'고 보도했다.
글라드바흐라이브는 '팀은 부상에서 회복한 세 명의 선수가 출전 가능하며, 그들의 폼이 계속해서 오를 것이라 예상된다. 옌스 카스트로프와 니콜라스 퀸, 이삭 리드베리가 수개월 동안 부상으로 결장한 후 파더보른 전에서 그라운드에 돌아왔다. 세 선수 모두 순탄한 출발을 보인 것은 아니었다. 독일 최상위 리그에서 최고의 기량을 발휘하기에는 체력이 부족하다는 것이 분명하게 드러났다. 슈뢰더 단장도 이에 대한 소감을 솔직하게 밝혔다'고 전했다.
슈뢰더 묀헨글라드바흐 단장은 "오랜 기간 경기에 나서지 못했던 선수들은 15분에서 20분 정도 지나면 체력이 고갈되는 경향이 있다. 이제 이 선수들을 점진적으로 복귀시켜야 한다. 그들에게는 지금 당장 경기 시간이 필요하다"고 밝혔다.
지난 8월 어깨 수술을 받으며 장기 결장이 예고됐던 카스트로프는 약 3개월에 가까운 재활 끝에 최근 복귀했다. 파더보른과의 리그 경기에서 교체로 출전하며 본격적인 올 시즌의 시작을 알렸다. 다만 슈뢰더 단장의 상태를 고려하면 카스트로프는 당분간 선발 출전은 어려운 상태로 보인다. 독일의 90min 독일판도 카스트로프가 당장 선발 출전은 어려울 것이라고 봤다. 90min 독일판은 '구단은 A매치 휴식기 전 마지막 경기에서 그의 선발 출전을 시도하지 않을 가능성이 크다. 20분에서 30분 정도의 교체 출전이 유력해 보인다'고 했다.
카스트로프 또한 현재 상황을 인정했다. 그는 최근 인터뷰에서 다가오는 함부르크전 선발 출전 가능성에 대해 "충분히 할 수 있다고 생각한다"면서도 "다만 체력 관리가 관건이다. 3개월 동안 경기에 나서지 못했기 때문에 근육에 다시 무리가 가는 것을 원치 않는다. 이번 경기보다 다음 경기에서 더 많은 시간을 뛸 수 있을 만큼 자신감은 생겼다"고 설명했다.
카스트로프의 복귀 후 상황 등을 고려하면 한국 대표팀 합류도 어려웠을 수밖에 없다. 중동 원정 등 이동 거리와 충분하지 않은 컨디션을 고려했을 때, 합류하더라도 한국 대표팀에 플러스 요인이 됐을지도 미지수다. 카스트로프로서는 향후 컨디션과 폼을 회복해 다음 기회를 노려야 할 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com