단장 '오피셜' 폭탄 발언! '韓 국가대표' 카스트로프, 모레노가 외면한 이유 있었다..."20분이면 체력 고갈", 선수도 인정 "체력 관리가 관건"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 부상 복귀에도 불구하고 한국 대표팀에 돌아오지 못한 명확한 이유가 있었다.

독일의 글라드바흐라이브는 2일(한국시각) '루벤 슈뢰더 단장은 이제 승점 3점을 목표로 경기에 임할 것이다'고 보도했다.

글라드바흐라이브는 '팀은 부상에서 회복한 세 명의 선수가 출전 가능하며, 그들의 폼이 계속해서 오를 것이라 예상된다. 옌스 카스트로프와 니콜라스 퀸, 이삭 리드베리가 수개월 동안 부상으로 결장한 후 파더보른 전에서 그라운드에 돌아왔다. 세 선수 모두 순탄한 출발을 보인 것은 아니었다. 독일 최상위 리그에서 최고의 기량을 발휘하기에는 체력이 부족하다는 것이 분명하게 드러났다. 슈뢰더 단장도 이에 대한 소감을 솔직하게 밝혔다'고 전했다.

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사진=카스트로프 SNS 캡처

슈뢰더 묀헨글라드바흐 단장은 "오랜 기간 경기에 나서지 못했던 선수들은 15분에서 20분 정도 지나면 체력이 고갈되는 경향이 있다. 이제 이 선수들을 점진적으로 복귀시켜야 한다. 그들에게는 지금 당장 경기 시간이 필요하다"고 밝혔다.

지난 8월 어깨 수술을 받으며 장기 결장이 예고됐던 카스트로프는 약 3개월에 가까운 재활 끝에 최근 복귀했다. 파더보른과의 리그 경기에서 교체로 출전하며 본격적인 올 시즌의 시작을 알렸다. 다만 슈뢰더 단장의 상태를 고려하면 카스트로프는 당분간 선발 출전은 어려운 상태로 보인다. 독일의 90min 독일판도 카스트로프가 당장 선발 출전은 어려울 것이라고 봤다. 90min 독일판은 '구단은 A매치 휴식기 전 마지막 경기에서 그의 선발 출전을 시도하지 않을 가능성이 크다. 20분에서 30분 정도의 교체 출전이 유력해 보인다'고 했다.

사진=X 캡처

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카스트로프 또한 현재 상황을 인정했다. 그는 최근 인터뷰에서 다가오는 함부르크전 선발 출전 가능성에 대해 "충분히 할 수 있다고 생각한다"면서도 "다만 체력 관리가 관건이다. 3개월 동안 경기에 나서지 못했기 때문에 근육에 다시 무리가 가는 것을 원치 않는다. 이번 경기보다 다음 경기에서 더 많은 시간을 뛸 수 있을 만큼 자신감은 생겼다"고 설명했다.

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카스트로프의 복귀 후 상황 등을 고려하면 한국 대표팀 합류도 어려웠을 수밖에 없다. 중동 원정 등 이동 거리와 충분하지 않은 컨디션을 고려했을 때, 합류하더라도 한국 대표팀에 플러스 요인이 됐을지도 미지수다. 카스트로프로서는 향후 컨디션과 폼을 회복해 다음 기회를 노려야 할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com