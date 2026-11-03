"월드컵 때만 생각하면 가슴 아파" 대표팀 깜짝 복귀한 이명재 "기대 내려놓고 있었는데, 마음 편히 플레이한 결과"[인터뷰]

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]"기대 내려놓고 있었는데…."

A대표팀에 깜짝 복귀한 '대전의 왼발' 이명재(대전하나시티즌)의 솔직한 속내였다. 이명재는 최근 발표된 11월 A매치 2연전 명단에 포함됐다. 로베르트 모레노 감독의 데뷔전이었던 9~10월 A매치에는 함께하지 못한 이명재는 최근 활약을 인정받아 다시금 대표팀에 이름을 올렸다. 2025년 11월 A매치 이후 1년 여만의 복귀다.

대전이 아시아챔피언스리그 엘리트 경기를 치르는 가시와에서 만난 이명재는 "오랜만에 대표팀에 소집돼 굉장히 좋은 것 같다. 대표팀에 가서도 주어진 역할에 최선을 다해야 할 것 같다"며 "솔직히 월드컵 이후 대표팀에 대해서는 별로 생각하지 않고 있었다. 그냥 팀에서 주어진 역할을 더 잘해야겠다는 생각을 많이 하면서 뛰었는데, 좋게 봐주신 것 같다"고 했다.

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2026년 북중미월드컵 최종 엔트리 탈락의 아픔은 여전한 듯 했다. 이명재는 월드컵 출전을 위해 유럽에서 K리그로 돌아왔다. 하지만 시즌 초반 부진이 겹치며 꿈을 접어야 했다. 이명재는 "그때 생각만 하면 지금도 힘들다. 굉장히 힘들었다. 당시 내 자신이 준비가 더 안 돼 있었나 하는 생각도 많이 했고, 조금 더 잘했어야 하지 않나 싶었다. 그때를 생각하면 아쉬움이 너무 커서 힘든 시간을 많이 보냈다"고 했다.

그래도 대표팀에 대한 끈을 놓고 있었던 것은 아니다. 지난 A매치 경기도 지켜봤다. 이명재는 "첫 번째 소집은 새로 오신 감독님과 선수들이 처음 호흡을 맞추는 과정이었다고 생각한다. 두 번째 소집에서는 감독님께서 선수들을 많이 파악하셨을 테니 조금 더 맞춰갈 수 있지 않을까 생각한다"고 했다.

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아픔은 약이 됐다. 그는 후반기 확 달라진 모습을 보였다. 올 시즌 27경기에서 1골-8도움을 기록 중이다. 커리어 통산 단일 시즌 최다 공격포인트를 기록했다. 이동경(13도움), 김대원(9도움)에 이어 도움 3위다. 이명재는 "마음을 조금 편하게 먹고 하다 보니 잘된 것 같다는 생각도 든다. 선수들이 옆에서 많이 도와줬다. 나도 내가 잘할 수 있는 부분을 최대한 보여줘야겠다고 생각했는데, 그게 잘 맞아떨어진 것 같다"고 웃었다.

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이명재가 살아나자 대전도 부활했다. 전반기 강등권까지 추락했던 대전은 3위까지 올라섰다. 이명재는 "선수들의 마음가짐이 많이 달라진 것 같다. 한두 경기 이기고 역전승까지 나오면서 선수들이 조금 더 편하게 경기에 임하고 자신감도 많이 올라왔다. 그러면서 경기력이 좋아진 것 같다"고 했다. 이어 "가을에만 축구했으면 좋겠다(웃음). 여름에는 땀이 워낙 많아서 굉장히 힘들어한다. 시원해지면 봄이 오는 느낌을 항상 많이 받는다. 매년 가을에 축구를 많이 했으면 좋겠다는 생각을 한다"고 했다.

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이명재는 리그와 ACLE 병행하며, 피곤하기도 하지만, 오히려 큰 동기부여를 받는다고 했다. 이명재는 "확실히 힘들다. 경기하고 이틀 만에 다음 날 아침 일찍 일어나 이동해야 하니 선수들도 많이 피곤해한다. 아시아 무대에 진출하는 것은 좋지만 몸은 많이 피곤한 상태"라며 "이동하는 것이 힘들기는 하지만 힘들어도 아시아 무대에 나가는 것이 좋다고 생각한다. 올 시즌 우승에는 실패했지만 지난 시즌에 이어 또 준우승까지는 하고 싶다. ACLE 출전이 큰 동기부여"라며 의지를 전했다.

가시와=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com