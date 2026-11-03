충격 사고! "상대 골키퍼 니킥 맞고 심정지" 스페인에서 벌어진 최악의 부상, 상대 선수는 "심각한 상태로 중환자실 입원"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]스페인 축구에서 충격적인 부상이 발생했다.

스페인의 마르카는 3일(한국시각) '헤수스 데 미겔은 충돌 이후 심장마비를 일으키며 의식을 잃은 상태다'고 보도했다.

테네리페와 안도라는 2일 스페인 산타크루스 데 테네리페의 에스타디오 엘리오도로 로드리게스 로페스에서 열린 2026~2027시즌 라리가2 12라운드 경기를 끝까지 마칠 수 없었다.

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이날 경기는 2-2까지 벌어지는 접전 속에서 후반 종료 직전 큰 문제가 터지고 말았다. 마르카는 '테네리페와 안도라의 경기는 후반 추가시간 53분에 악몽으로 변했다'며 '2-2 상황에서 예상치 못한 사건이 경기장을 침묵에 빠뜨렸다. 헤수스 데 미겔은 헤수스 오워노와의 거친 충돌 이후 그라운드에 쓰러졌다. 이후 미겔은 그라운드에서 미동도 하지 않았고, 양 팀 선수들은 필사적으로 의료진을 불렀다. 경기장에는 아수라장이 펼쳐졌다. 이미 퇴장을 당해 경기장을 떠나던 오워노는 스트라이커의 상태를 확인하기 위해 다시 돌아왔다'고 전했다.

이어 '미겔은 결국 들것에 실려 경기장 밖에 대기 중인 구급차로 옮겨졌다. 그곳에는 테네리페의 회장인 펠리페를 비롯해, 선수의 팀 동료 몇 명이 걱정스러운 표정으로 서 있었다. 구급차가 의료진과 함께 경기장을 떠나 칸델라리아 병원으로 향했다. 칸델라리아 병원 으로 이송된 후 , 선수는 스스로 호흡하는 등 약간의 호전을 보였다'고 덧붙였다.

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경기 막판 발생한 충돌이 문제였다. 공을 걷어내려 달려가던 오워노는 달려오던 상대 공격수 미겔을 파악하지 못했고, 오워노의 무릎에 가슴을 맞은 미겔은 곧바로 그라운드에 고꾸라지고 말았다. 선수들은 곧장 의료진을 불렀지만, 정신을 차리지 못한 미겔은 구급차를 통해 곧바로 경기장을 떠나야 했고, 경기는 마무리되지 못했다.

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테네리페는 이후 공식 성명을 통해 '미겔은 칸델라리아 대학병원 중환자실에 입원 중이다. 심각한 상태이지만, 현재는 조금 안정된 것으로 보인다. 구단 의료진이 현재 해당 병원에 머물고 있다'고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com