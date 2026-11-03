대충격! "김치맨" 인종차별에 분노한 박항서...결국 태국축구협회까지 나섰다 "모든 차별에 반대, 이번조사 착수"

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[스포츠조선 박찬준 기자]박항서 감독 인종차별 논란이 점점 더 커지는 모습이다.

태국축구협회가 진상 조사에 착수했다. 태국축구협회는 공식 입장을 내고 '누알란 람삼 회장의 지시에 따라 대회 운영팀에 관련 정보 수집과 사안 검토를 진행하도록 했다'고 밝혔다. 태국축구협회는 '경기장 안팎은 물론 SNS를 포함한 모든 곳에서 발생하는 차별 행위에 반대한다'며 '이번 사안을 심각하게 받아들이고 있다'고 강조했다.

태국축구협회 규정에 따르면 관중의 부적절한 행동으로 구단이 제재 대상이 될 경우 벌금과 홈경기장 사용 금지 등의 징계가 내려질 수 있으며, 반복적인 위반이 인정되면 승점 삭감까지 가능하다.

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사건은 1일 발생했다. 박 감독은 1일(한국시각) 태국 농프리 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026~2027시즌 태국리그2(2부) 9라운드 원정경기에서 2대2로 비긴 뒤 상대 관중과 정면 충돌했다.

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현지 매체 보도에 따르면, 파타야팬으로 추정되는 인물이 경기장을 빠져나가는 박 감독과 깐짜나부리 선수들에게 모욕적인 발언을 쏟아부었다. 박 감독을 향해 "XX 김치맨"이라고 외치고, 공격수 존 바지오에겐 "키가 작다"라고 조롱한 것으로 전해졌다.

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라커룸 쪽으로 향하던 박 감독은 발걸음을 돌렸다. 해당 인종차별적 발언을 한 관중쪽으로 다가갔다. 옆에 있는 한 구단 스태프는 손가락으로 해당 팬을 가리켰다. 평정심을 잃은 박 감독은 해당팬과 격렬한 언쟁을 벌였다. 먼저 검지를 입술에 대며 '조용히 하라'는 제스쳐를 취했고, 그다음 '경기장으로 당장 내려와 담판을 짓자'고 손짓했다. 주먹도 쥐었다. 일촉즉발의 상황이었다. 깐짜나부리 선수들, 스태프, 경기장 관계자, 보안요원들이 달려들어 상황을 진정시키기 위해 애를 썼다. 파타야팬은 자리를 떠나지 않고 휴대전화 카메라로 박 감독을 찍었다.

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프라왓 킷차마쿨닛 깐짜나부리 구단주는 상황이 더 악화되는 것을 막기 위해 선수단에게 즉시 라커룸으로 이동할 것을 지시했다. 구단은 공식 채널을 통해 인종차별적 행위를 강하게 규탄했다. "우리가 누구이고 어디에서 왔든, 피부색이 무엇이든, 무엇을 먹든 모든 사람은 소중하며 존중받을 자격이 있다"며 "인종차별 반대 운동에 적극 동참한다"라고 밝혔다.

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박 감독이 지난여름 깐짜나부리 사령탑 부임 후 태국 무대에서 논란에 휘말린 건 이번이 처음이 아니다. 그는 무앙통 유나이티드와의 경기를 1대1 무승부로 마치고 추가시간이 너무 길다는 이유로 심판진을 향해 달려들었다가 곧바로 제지당했다. 현장 분위기가 극도로 험악해지자, 심판진이 경기장 관계자를 통해 경찰을 부르는 소동이 벌어졌다. 앞서 박 감독은 태국의 심판진을 강하게 비판하며 "왜 태국 축구가 항상 베트남에 지는지 이제 이해가 간다"는 발언으로 현지에서 큰 화제를 모은 바 있다.

이날 깐짜나부리는 두 번이나 리드했으나, 번번이 동점골을 내주며 승점을 1점만 확보하는데 그쳤다. 승격을 노리고 '베트남의 왕' 박 감독을 선임한 깐짜나부리는 9경기에서 3승5무1패 승점 14점에 그치며 선두와 7점 벌어진 6위에 처져있다. 성적에 대한 압박이 커지는 상황에서 인종차별 피해까지 당했다.

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태국축구협회와 구단이 전폭적인 지원에 나서며, 박 감독이 힘을 받는 분위기다. 태국축구협회는 선수의 인종차별 및 모욕 행위에는 1~3경기 출전 정지와 1만~6만 바트(약 40만~240만원)의 벌금이 부과될 수 있다고 전했다. 팀 관계자는 2경기 직무 정지와 1만~4만 바트(약 40만~160만원)의 벌금 대상이 될 수 있다.

특히 관중이 경기 전후를 포함해 경기장에서 인종차별적 발언이나 모욕 행위를 할 경우 1만~3만 바트(약 40만~120만원)의 벌금이 부과될 수 있다. 여러 명이 동시에 가담하면 벌금은 2만~4만 바트(약 80만~160만원)로 올라간다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com