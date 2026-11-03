케인 '오피셜' 공식 인정, 손흥민 없는 토트넘 돌아갈 생각 절대 없다..."재계약 며칠 안 걸릴 것"→HERE WE GO "구두 합의 완료" 인정

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인은 토트넘 복귀에 생각이 없어 보인다. 바이에른 뮌헨과 재계약에 임박했다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 3일(한국시각) 개인 SNS를 통해 케인의 기자회견 내용을 보도했다.

케인은 3일 유럽챔피언스리그(UCL) 사전 기자회견에 참석해 재계약 관련 질문을 받았다. 그는 "며칠 안 걸릴 것 같다. 이번 주말과 최근까지도 좋은 대화들이 있었다. 계속 가까워졌다고 말하지만, 이제 정말로 극도로 가까워졌다"고 밝혔다. 로마노는 이에 대해 '구두 합의가 완료됐다'며 사실상 계약이 발표만을 남겨뒀음을 알렸다.

Advertisement

AFP연합뉴스

바이에른 이적 이후 선수 생활의 전환기를 맞이한 케인이다. 2023년 여름 토트넘을 떠났다. 케인은 독일 무대에서 절정의 기량을 발휘하며 팀 공격을 이끌었다. 꿈에 그리던 우승 트로피까지 들어올리며 케인은 행복한 나날을 보냈다. 세 시즌 동안 케인은 147경기에 출전해 146골을 넣었다. 토트넘 시절보다 뜨거운 득점력을 과시했다.

특히 지난 시즌은 최고의 득점력을 자랑했다. 소속팀에서 56경기에서 64골8도움을 기록했고, 잉글랜드 대표팀과 함께 2026년 북중미월드컵 4강에도 올랐다. 2026년 한 해에만 소속팀과 국가대표팀에서 총 73골 8도움을 폭발하는 압도적인 활약을 바탕으로 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나), 리오넬 메시(인터 마이애미) 등을 따돌리고 세계 최고의 축구 선수에게 주어지는 상, 발롱도르를 수상하는 영예를 안았다. 바이에른에서 선수로서 최고의 시간을 보내고 있는 셈이다.

AFP연합뉴스

Advertisement

케인은 또한 뮌헨에서의 생활에 크게 만족하고 있는 것으로 알려졌다. 독일의 FCB인사이드는 '케인의 결정에 중요한 요인 중 하나는 그의 경기장 밖에서의 삶인 것으로 보인다. 케인과 그의 가족은 뮌헨에서 편안한 생활을 하고 있다. 따라서 최근 몇 주 동안 영국으로 돌아가는 것이 현재 그의 우선순위가 아니라는 점이 점점 더 분명해졌다'고 설명했다.

Advertisement

한편 케인이 바이에른과 장기 재계약을 체결한다면, 당분간 토트넘 복귀 가능성도 멀어질 것으로 보인다. 토트넘 복귀 가능성이 이적시장마다 등장하고 있지만, 재계약으로서 이런 희망도 크게 기대하기는 어려울 예정이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com