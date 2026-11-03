[오피셜]'호날두 부자 같이 뛰는 거 아냐' '부전자전' 폭풍성장 호날두 주니어, '월반' 포르투갈 U-17 대표팀 첫 발탁..'호날두가 은퇴 안 하는 이유'

호날두 부자 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'부전자전'이다. 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)의 장남 호날두 주니어(16·등록명 크리스티아누 도스 산토스)가 포르투갈 U-17 대표팀에 처음 발탁됐다.

포르투갈 축구협회는 호날두 주니어를 17세 이하 대표팀에 발탁했고, 이번 대표팀은 유럽챔피언십 예선에 출전할 것이라고 3일 발표했다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 자신의 SNS를 통해 이 소식을 전하면서 '호날두 가족에게 매우 특별한 순간'이라고 평가했다.

호날두 주니어는 아버지에게서 물려받은 재능을 그라운드에서 잘 발휘하고 있다. 그는 아버지 호날두가 이적하는 클럽의 유스 팀에 입단해 줄곧 주전으로 활약해왔다. 그리고 포르투갈 연령별 대표팀을 차례로 밟아왔고, 이제 U-17 대표팀까지 올라왔다.

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호날두 부자 캡처=크리스티아누 호날두 SNS

현재 사우디아라비아 알 나스르 유스팀에 속한 호날두 주니어는 2010년생이다. 지금까지 레알 마드리드, 유벤투스, 맨유 유스 팀을 거쳤다. 경기당 평균 2골에 육박하는 높은 골결정력을 보인 것으로 알려졌다. 또 최근 신체적으로 폭풍 성장했다. 키가 아버지(1m87)를 넘어섰다. 제공권에서 탁월한 능력을 인정받고 있다. 또 최전방에서 상대 수비를 등지는 포스트 플레이도 강점으로 꼽힌다. 위치 선정도 좋고, 경기 흐름을 읽는 눈도 갖췄다고 한다. 양발을 모두 잘 사용하는 것도 아버지를 닮았다.

이런 기량으로 호날두 주니어는 유스 무대에서 그동안 나이보다 1~2단계 높은 형들과 함께 뛰면서 월반을 했다. 아버지는 아들에게 어릴 때부터 철저한 식단 및 훈련 프로그램 등 프로의 자세와 관리를 가르친 것으로 알려져 있다.

호날두 가족 캡처=크리스티아누 호날두 SNS

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호날두는 과거 장남과 같이 한 팀에서 경기를 뛰고 싶다는 큰 바람을 얘기한 적이 있다. 호날두의 이 꿈이 이뤄진다면 세계 축구사에서 좀처럼 보기 드문 환상적인 장면이 될 수 있다.

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아들은 빠른 속도로 기량을 끌어올리면서 포르투갈 A대표팀을 위해 우상향 중이다. 아버지 호날두는 만 41세의 나이와 여러 위기를 넘기면서 선수 생활을 이어가고 있다. 최근 그는 호르헤 헤수스 A대표팀 감독과 불화 속 대표팀 이탈로 징계까지 받았지만 대표팀 은퇴는 하지 않았다. 그는 개인 통산 1000호골까지 15골 만을 남겨두고 있다.

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호날두는 선수 생활에 대한 강한 의지를 계속 유지하고 있다. 정말 장남과 같은 팀에서 뛰는 날을 기대하고 있는 건 아닐까.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com