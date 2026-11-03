獨 레전드 '오피셜' 충격 발언, 이강인 뛰는 팀인데..."아틀레티코, 더럽고 불쾌한 팀" 폭언

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨과 아틀레티코 마드리드의 맞대결을 앞두고 독일 레전드 로타어 마테우스가 폭탄 발언을 내뱉었다.

독일의 RAN은 2일(한국시각) '바이에른 뮌헨이 임시방편으로 구성된 팀으로 결승전에서 어떤 모습을 보여줄지 궁금하다'며 경기 전 상황을 조명했다.

바이에른은 4일 오전 5시 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 아틀레티코와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 앞두고 있다. 바이에른은 앞서 3경기에서 1승2무에 그치며 14위에 머물고 있다. 토너먼트 직행을 위해선 8위 안으로 진입해야 하는 상황, 아틀레티코를 잡고 UCL 흐름을 반전을 시켜야 한다.

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다만 최고의 상황은 아니다. 스페인 마드리드 원정, 더욱이 전력적인 문제를 빼놓을 수 없다. 이스마엘 사이바리, 루이스 디아스 등 공격 핵심 자원들이 일부 이탈했다. 더욱이 팀의 중심을 잡아줄 뱅상 콤파니 감독도 건강 문제로 당분간 팀 업무에 관여할 수 없는 상황, 애런 댕크스 수석 코치 체제로 마드리드 원정을 극복해야 한다.

독일의 RAN은 '두 번의 무승부에 이어 시즌 첫 패배를 당한다면 16강 직행 진출에 상당한 걸림돌이 될 수 있다. 다만 디에고 시메오네 감독이 이끄는 프리메라리가 2위 팀을 상대로 그러한 좌절을 완전히 배제할 수는 없다'며 '막스 에베를 단장은 주전 공격수 네 명이 결장하고 콤파니 감독 없이 그의 보좌관인 댕크스를 통해 경기를 지휘할 예정임에도 불구하고 물러서지 않겠다고 했다'고 전했다.

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마테우스는 험난한 경기가 될 것이라고 평가했다. 그는 아틀레티코에 대해 "더럽고 불쾌한 팀"이라며 "바이에른은 도전에 직면해 있다. 하지만 그 과정을 헤쳐나가야 하고, 그 과정에서 무언가를 배울 수 있다"며 극복해야 할 문제라고 지적했다.

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한편 이번 경기는 한국 대표팀 핵심인 이강인과 김민재의 코리안더비 성사 가능성에도 시선이 쏠리고 있다. 이강인의 경우 아틀레티코의 확실한 주전 자원으로 자리 잡았기에 출전이 유력하다. 김민재의 출전 여부가 관건이다.

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독일의 RAN은 요나단 타가 기회를 받을 수도 있다고 평가했다. RAN은 '타는 다요트 우파메카노와 함께 중앙 수비수로 출전 기회를 얻을 수 있을지 지켜봐야 할 것이다 . 김민재는 최근 아스널과 도르트문트와의 중요한 경기에서 선발 출전했지만, 도르트문트전에서 인상적인 모습을 보여주지 못했다. 두 골 모두 실점 상황에서 부진한 모습을 보였다'고 주장했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com