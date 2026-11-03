'홈에서 ACLE 첫 승 정조준' 포항스틸러스, 감바 오사카와 다시 만난다...9개월 만에 리턴 매치

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 감바 오사카를 상대로 아시아챔피어스리그 엘리트(ACLE) 첫 승에 도전한다.

포항은 오는 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 감바 오사카와 2026~2027시즌 ACLE 리그스테이지 4차전 홈경기를 치른다. 지난 2월 ACL2 16강에서 맞붙은 이후 다시 만나는 두 팀의 대결로, 포항스틸러스는 홈 팬들 앞에서 ACLE 첫 승에 도전한다.

경기 당일 북문광장에서는 쌀쌀해진 날씨를 고려해 선착순 1천 명에게 핫팩을 증정한다. '신청곡 우체통'을 운영해 오늘 하루도 고생한 자신에게 들려주고 싶은 신청곡을 송출한다. 생맥주 판매와 야장 테이블 존 운영은 물론, 버스킹 공연도 마련해 경기 전 즐거움을 더한다.

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저녁 시간에 맞춰 먹거리도 풍성하게 준비했다. 픽업 주문으로 편리하게 이용할 수 있는 푸드트럭과 경기장 내 푸드존에서 다채로운 음식을 즐길 수 있다. 스틸 스토어 N에서는 ACL 유니폼을 비롯해 스틸러스 빼빼로 에디션, 락앤락 지퍼백 등 다양한 MD 상품을 판매한다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓은 구단 공식 홈페이지와 티켓링크에서 예매할 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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