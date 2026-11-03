이강인 섭섭하겠다, 아틀레티코 파트너 소신 발언 "그리즈만 대체 불가능"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 파트너인 알렉스 바에나는 앙투안 그리즈만을 대체하는 건 불가능하다고 주장했다.

아틀레티코 마드리드는 4일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 바이에른 뮌헨과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 치른다. 1승1무1패를 달리고 있는 아틀레티코다.

이번 경기를 앞두고 열린 기자회견에서 바에나는 그리즈만을 대체할 수 있는가에 대한 질문을 받았다. 그리즈만은 아틀레티코 역대 최고 레전드 중 한 명이다. 바르셀로나 이적으로 배신자라는 소리를 듣기도 했지만 1~2기를 합쳐서 501경기 212골-101도움을 터트리면서 시메오네의 황태자로서 역할을 톡톡히 해냈다.

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롱도르급 선수를 대체한다는 건 쉬운 일이 아니지만 아틀레티코는 이강인을 선택했다. 이강인을 영입해 그리즈만이 달고 뛰던 등번호 7번을 물려줬다. 아직 시즌 초반, 이강인은 13경기 2골-1도움을 기록 중이다. 경기 영향력은 높이 평가받고 있지만 공격 포인트 생산력에서는 그리즈만과 비교했을 때 다소 아쉬운 상황.

바에나는 이강인 한 명으로 그리즈만을 대체하는 건 불가능하다고 생각했다. 그는 "그리즈만 같은 선수를 대신하는 것은 거의 불가능"하다고 단언했다.

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하지만 팀원 전체가 그리즈만의 공백이 느껴지지 않도록 해야 한다고 덧붙였다. "그리즈만이 큰 빈자리를 남길 것이라는 점은 알고 있었지만, 그 부재가 최대한 느껴지지 않도록 모든 동료가 힘을 모아 훌륭한 역할을 해내고 있다. 결국 가장 중요한 것은 팀 전체의 단합이다. 우리 모두 정말 잘 해내고 있고 높은 수준의 경기력을 보여주고 있으며, 특히 지난 시즌에 일어서지 못했던 선수들이 한 단계 더 성장한 모습을 보여주고 있다"고 했다.

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이강인과 함께 그리즈만의 공백이 느껴지지 않도록 만드는 선수가 바로 바에나다. 바에나는 14경기 5골-4도움을 기록하면서 아틀레티코 에이스로 새롭게 떠오르고 있다. 비야레알에서 보여줬던 파괴력을 지난 시즌에는 보여주지 못했지만 이번 시즌에는 확연히 다른 모습이다. 이강인과의 호흡도 빛나는 중이다.