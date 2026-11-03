'발롱도르 위너' 케인, '위기의 맨유' 합류 불발! 뮌헨과 재계약 공언…"이제 정말 마무리 단계"→또다시 이적시장 뒤지는 맨유

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[스포츠조선 강우진 기자]발롱도르 수상자 해리 케인이 맨체스터 유나이티드에 합류한다면 팀 분위기를 바꿔 놓을 수 있을까. 케인이 바이에른 뮌헨과 재계약할 것이라고 공언하면서 맨유는 이적시장에서 새로운 선수를 찾아야 하는 상황이다.

영국 매체 '팀토크'는 3일(한국시각) '케인이 자신의 미래에 관한 중요한 소식을 전했다'며 '맨유가 그를 영입할 수 있다는 소식이 전해진 가운데 나온 발언이다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

케인은 최근 발롱도르 시상식에서 라민 야말과 킬리안 음바페를 제치고 수상의 영예를 안았다. 지난 시즌 소속팀과 국가대표팀을 통틀어 65경기에서 무려 73골을 터뜨린 결과였다. 한 시즌에 이보다 많은 골을 기록한 선수는 리오넬 메시뿐이다. 메시는 2011~2012시즌 69경기에서 82골을 기록했다.

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케인과 뮌헨의 계약은 내년 6월 만료될 예정이며, 그가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀할 수 있다는 추측은 계속해서 나오고 있다. 맨유와 케인의 친정팀인 토트넘 홋스퍼가 지속적으로 거론된 행선지다.

그러나 당분간 케인이 뮌헨을 떠날 가능성은 없다. 케인은 오는 4일 있을 아틀레티코 마드리드와의 UEFA 챔피언스리그를 앞두고 기자회견에서 구단과의 계약을 연장하기로 결정했다고 밝혔다.

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케인은 "(계약 연장이) 며칠 안에 결정될 것으로 보인다. 이번 주말에도, 오늘도 좋은 대화를 나눴다"며 "계속해서 협상이 거의 마무리됐다고 말하고 있지만, 이제는 정말로 마무리 단계에 와 있다"고 말했다.

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토트넘은 반등에 성공하면서 연승행진을 달리고 있지만, 맨유는 9경기 연속으로 승리하지 못하면서 분위기가 침체해 있다. 케인과 같은 스타급 플레이어 영입이 절실한 상황이다.

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매체는 '케인의 결정으로 맨유는 1월 이적시장에서 영입할 다른 공격수를 찾아야 하는 상황에 놓였다'며 '맨유가 주말 동안 보루시아 도르트문트 선수 4명을 관찰했으며, 그중에는 중앙 공격수 세루 기라시도 포함돼 있다는 사실을 파악했다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com