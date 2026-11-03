'10년 만의 정상' FC서울, 문선민 우승 확정 득점공…K리그 기부 경매 역대 최고가 낙찰

서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 강원FC/ 서울 문선민/ 득점 공인구/ 기념 사진/ photo by Jaehoon Jung

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[스포츠조선 김성원 기자]FC서울의 2026년 우승공이 K리그 기부 경매 역대 최고가에 낙찰됐다.

한국프로축구연맹은 3일 브레이크앤컴퍼니와 함께하는 기부 경매 캠페인 'K리그 One of One'에서 문선민의 득점공이 역대 최고가인 505만 원에 낙찰됐다고 밝혔다.

이번 경매에 출품된 공은 지난달 24일 서울과 강원의 경기에서 문선민이 터뜨린 선제골 득점공이다. 서울은 이날 강원과 1대1 무승부를 기록하며, 2016년 이후 10년 만의 K리그1 우승을 확정했다. 우승 확정 경기의 득점공이라는 상징성에 팬들의 관심이 폭발했다. 공은 'K리그 One of One' 기부 경매 사상 최고 낙찰가를 기록했다.

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서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 강원FC/ 서울 문선민의 득점 공인구/ 사인/ photo by Jaehoon Jung

'K리그 One of One'은 K리그 공식 수집품을 대상으로 경매를 진행하고, 수익금 일부를 기부하는 캠페인으로 2025년 처음 시작됐다. 기존 최고 낙찰가는 2025년 대구 세징야가 4월 이달의 골을 기록할 당시 착용했던 축구화와 같은 해 8월 31일 열린 K리그1 28라운드 서울과 안양의 경기 기록지로, 각각 250만 원이었다.

올해 기부 경매에는 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026'에 출전한 전북과 대전 선수들의 유니폼, 전북 모따와 티아고의 득점공을 비롯해 K리그 이달의 선수상 레플리카 트로피, K리그 경기 기록지 원본 등 다양한 공식 수집품이 출품됐다. 경매 물품은 브레이크앤컴퍼니의 'brg 그레이딩 서비스'를 통한 진품 검증 및 공식 인증을 거쳐 제공됐다.

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경매를 통해 조성된 수익금은 연말 K리그어시스트 재단에 기부되어 사회공헌 사업에 활용될 예정이다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com