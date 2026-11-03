'충격의 한국 축구' 韓 분데스리가 초토화...황희찬-카스트로프-정우영 모두 강등권 대추락

사진=샬케

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[스포츠조선 김대식 기자]이젠 한국인 분데스리가 선수마저 사라질 위기에 처할지도 모르겠다.

2026~2027시즌 독일 분데스리가에는 한국인 선수가 6명 뛰고 있다. 최강 바이에른 뮌헨의 김민재를 포함해 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐), 이재성(마인츠), 황희찬(샬케), 정우영(우니온 베를린) 그리고 설영우(아우크스부르크)까지다.

분데스리가는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)이나 스페인 프리메라리가와 다르게 중하위권의 경계선이 굉장히 모호한 리그다. 바이에른, 보루시아 도르트문트, RB 라이프치히, 바이엘 레버쿠젠 정도를 제외하면 명확한 강팀이 없다고 할 수 있다.

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그만큼 강등 경쟁도 치열한 편인데, 충격적이게도 한국인이 속한 3팀이 강등권으로 추락했다. 제일 상황이 심각한 건 한국 최초 외국 태생 혼혈 국가대표 카스트로프가 있는 묀헨글라트바흐다. 리그 8경기에서 거둔 승리가 단 1승이다. 감독 교체를 진행하는 등 분위기가 너무 좋지 않다. 승점 4점으로 압도적 꼴찌를 기록하고 있다. 주축 선수인 카스트로프가 부상에서 회복해 제몫을 해내 위기에 빠진 팀을 구해내야 한다.

스포츠조선DB

황희찬이 새롭게 둥지를 튼 샬케도 상황이 좋지 않다. 추락했던 명문 샬케는 4시즌 만에 분데스리가로 돌아오면서 자존심을 회복했지만 시즌 초반이 안 풀리고 있다. 묀헨글라트바흐와 똑같이 8경기에서 승점 3점을 챙긴 적이 1번뿐이다. 샬케가 이적시장 막판 과감하게 영입한 황희찬이 기대 이하의 경기력을 선보이면서 상황이 꼬이고 있는 중이다.

정우영이 소속된 베를린도 샬케와 크게 다르지 않다. 1승4무3패로 16위에 머무르고 있다. 16위는 다이렉트 강등이 아니라 승강 플레이오프로 향하기 때문에 잔류할 기회가 있다고 해도, 강등권에서 벗어나야 시즌이 수월하게 흘러갈 수 있다. 지난 시즌 베를린에서 31경기 5골-1도움을 기록했던 정우영은 이번 시즌 10경기 동안 공격 포인트가 단 하나도 없다. 정우영도 살아날 필요가 있다.

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Union Berlin's South Korean midfielder #11 Jeong Woo-yeong runs with the ball during the German first division Bundesliga football match between Union Berlin and Borussia Dortmund in Berlin on October 17, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

불행 중 다행히 다른 3명의 선수는 강등권과 멀리 떨어져있다. 김민재가 있는 바이에른은 1위를 달리고 있다. 이재성의 마인츠와 설영우가 있는 아우크스부르크는 각각 9, 10위를 달리고 있는 중이다.

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아직 시즌 초반이라 결말을 예측할 수는 없지만 이대로가면 분데스리가 선수 3명이 동시에 사라지는 충격적인 일이 벌어질지도 모른다.