이게 맞아? 사우디서 득점왕도 못한 호날두, 세계 최고의 공격수 후보 선정 '논란'...선수들이 뽑는 FIFPRO 월드 베스트 후보 공개[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]크리스티아누 호날두(알 나스르)가 2026년 세계 축구 최고의 공격수 중 한 명일까.

국제축구선수협회(FIFPRO)는 3일(한국시각) 공식 채널을 통해 '2026 월드 베스트 11'의 남녀 최종 후보 명단 각 26명을 발표했다. 이번 명단은 총 75개국 2만 6천317명(남자부 73개국 1만 9천806명·여자부 64개국 6천511명)의 프로 선수들이 참여한 직접 투표로 결정됐다.

남자 선수는 2025년 8월 4일부터 2026년 7월 19일까지의 활약을 기준(30경기 이상 출전)으로 삼았고, 여자 후보는 2025년 8월 4일부터 2026년 8월 16일까지 활약(20경기 이상 출전)을 기준으로 뽑혔다.

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'월드 베스트 11'은 투표에서 가장 많은 표를 받은 골키퍼 1명, 수비수 3명, 미드필더 3명, 공격수 3명이 먼저 선정되고, 이들 다음으로 많은 표를 받은 필드 플레이어가 나머지 한자리를 채운다.

다른 포지션은 이견이 없다. 골키퍼는 티보 쿠르투아(레알 마드리드), 에밀리아노 마르티네스(첼시), 다비드 라야(아스널)이 이름을 올렸다. 수비진에는 파우 쿠바르시(바르셀로나), 마르크 쿠쿠렐라(레알 마드리드), 버질 판데이크(리버풀), 가브리에우, 윌리엄 살리바(이상 아스널), 아슈라프 하키미, 누누 멘데스(이상 파리생제르맹), 다요 우파메카노(바이에른 뮌헨)가 포함됐다.

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미드필드는 주드 벨링엄(레알 마드리드), 브루누 페르난데스(맨유), 엔소 페르난데스(맨시티), 페드리, 로드리(이상 바르셀로나), 데클런 라이스(아스널), 비티냐(파리생제르맹)가 후보로 선정됐다.

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공격진은 다르다. 엘링 홀란(맨시티), 해리 케인, 마이클 올리세(이상 바이에른 뮌헨), 흐비차 크바라츠헬리아(파리생제르맹), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 리오넬 메시(인터 마이애미), 라민 야말(바르셀로나)까지는 모두가 납득할 수 있는 이름이다. 이번 발롱도르 시상식에서도 대부분 이들이 상위권에 포진됐다.

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하지만 호날두의 이름이 있는 것은 납득하기 어렵다. 호날두는 이번 북중미월드컵에서도 기대 이하의 모습을 보였고, 그렇다고 사우디아라비아 리그를 씹어 먹었던 것도 아니다. 득점왕도 거머쥐지 못했다. 리그 타이틀 하나를 차지했을 뿐이다. 팬들 사이에서도 "왜 호날두가 껴있냐?"며 의아하다는 목소리가 줄을 잇고 있다.

그간 FIFPRO 월드 베스트11은 인기투표라는 평가가 많았는데, 호날두의 후보 선정으로 쐐기를 박는 모습이다.

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클럽별로는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 아스널이 가브리에우, 살리바, 라야, 라이스, 레알 마드리드가 쿠르투아, 쿠쿠렐라, 벨링엄, 음바페, 파리생제르맹이 하키미, 멘데스, 비티냐, 크바라츠헬리아까지 총 4명의 후보를 배출하며 두각을 나타냈다. 국가별로는 월드컵에서 우승을 차지한 스페인이 6명의 후보를 냈다.

손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 한국 선수를 비롯해 아시아 선수는 단 한 명도 이름을 올리지 못했다.

최종 수상자 11명은 현지시간으로 오는 9일 공개될 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇FIFPRO '2026 월드 베스트 11' 남자 최종 후보 명단(26명)

GK=티보 쿠르투아(레알 마드리드), 에밀리아노 마르티네스(첼시), 다비드 라야(아스널)

DF=파우 쿠바르시(바르셀로나), 마르크 쿠쿠렐라(레알 마드리드), 버질 판데이크(리버풀), 가브리에우, 윌리엄 살리바(이상 아스널), 아슈라프 하키미, 누누 멘데스(이상 파리생제르맹), 다요 우파메카노(바이에른 뮌헨)

MF=주드 벨링엄(레알 마드리드), 브루누 페르난데스(맨유), 엔소 페르난데스(맨시티), 페드리, 로드리(이상 바르셀로나), 데클런 라이스(아스널), 비티냐(파리생제르맹)

FW=엘링 홀란(맨시티), 해리 케인, 마이클 올리세(이상 바이에른 뮌헨), 흐비차 크바라츠헬리아(파리생제르맹), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 리오넬 메시(인터 마이애미), 크리스티아누 호날두(알나스르), 라민 야말(바르셀로나)