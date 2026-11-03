'금메달→전역모' 초대형 논란 박승수, EPL 데뷔 불발되나...뉴캐슬 처참 경기력, 홈경기 야유 대폭발 "암울했던 시절로 돌아가"

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[스포츠조선 김대식 기자]박승수의 소속팀 뉴캐슬 유나이티드의 분위기가 심상치 않다.

뉴캐슬은 3일(한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트 제임스 파크에서 열린 에버턴과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 경기에서 0대1로 패배했다. 최근 7경기에서 5패에 빠진 뉴캐슬이다.

경기 후 영국 매체 텔레그래프는 '뉴캐슬이 잃은 것은 단순한 에버튼전 1패뿐만이 아니었다. 팀을 응원하려던 홈 팬들의 열정이 놀라울 정도로 빠른 속도로 식어버리면서 홈 관중들의 마음까지 완전히 잃고 말았다. 이날 경기력은 인수 이전 시절, 즉 스티브 맥클라렌, 존 카버, 스티브 브루스 감독 체제하의 그 암울했던 옛 시절로 돌아간 듯한 모습이었다'며 강하게 혹평했다.

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뉴캐슬이 이번 시즌 어려운 흐름으로 이어질 것이라는 건 어느 정도 예상됐던 일이었다. 최근 몇 년 동안 에이스가 계속 떠나갔다. 알렉산더 이삭의 리버풀 이적을 시작으로 브루노 기마랑이스, 산드로 토날리, 앤서니 고든 같은 선수들이 모두 새로운 팀으로 떠났다. 이 공백을 채울 수 있는 선수는 나타나지 않고 있다. 에디 하우 감독마저 시즌을 앞두고 갑자기 떠났다.

후임자인 마티아스 야이슬레 감독은 시즌 초반부터 신뢰를 빠르게 잃고 있다. 당장 리그 순위는 11위로 걱정할 수준은 아니지만 문제는 경기력. 주축 선수들이 떠났다고 해도, 뉴캐슬이 어떤 축구를 추구하는 것인지를 알 수 없어 비판의 목소리가 점점 커지는 중이다.

로이터연합뉴스

텔레그래프는 '관중석의 분위기는 경기 초반부터 가라앉더니 점차 분노와 좌절감으로 변해갔다. 팬들은 처음에는 팀을 응원하려 노력했으나, 눈앞에서 펼쳐지는 참담한 현실이라는 펀치를 지속적으로 맞아야 했다. 팬들은 팀의 경기 스타일도, 선수들의 투지도 마음에 들어 하지 않으며 결과 역시 받아들이지 못하고 있다. 겉으로 괜찮은 척 참아주는 것도 이제 한계에 다달았다, 야이슬레 감독이 취임한 지 불과 3개월밖에 되지 않았지만, 개선되는 것은 아무것도 없어 보인다'고 비판했다.

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경기 후 아이슬레 감독은 "모든 책임은 제가 진다. 우리는 훈련에서 했던 것들을 경기장에서 보여주지 못했다. 롱볼만 계속 차올리는 것은 우리의 계획이 아니었다. 숏패스를 주고받을 만큼의 용기가 부족했다. 주심이 휘슬을 불자마자 우리의 계획은 사라져 버렸다. 팬들의 분노와 좌절감을 느낄 수 있었고, 저 역시 터치라인에서 그것을 체감했다. 우리 선수들의 자신감이 떨어져 있고 그것이 경기력으로 드러나고 있다"고 언급했다.

이를 두고 텔레그래프는 '경기력이 당장 좋아지지 않는다면 뉴캐슬은 강등권 싸움을 걱정해야 할 처지다. 최근 5경기에서 4패를 당했으며, 해결책을 찾아낼 것이라는 야이슬레 감독에 대한 신뢰는 시들어 가고 있다. 그러나 그는 팀에 요구하는 바를 바꾸기보다는 오히려 기존 포메이션과 전술을 더욱 고집하고 있다'고 언급했다.

사진캡쳐=뉴캐슬

뉴캐슬 2군에서 성장 중인 박승수에게는 악재다. 아이슬레 감독은 박승수를 1군 전력으로 고려하지 않고 있다. 새로운 감독이 온다고 해도, 팀의 경기력을 끌어올리기 위해서 1군 선수 위주의 경기를 진행할 것이다. 박승수에게 기회가 돌아갈 가능성이 점점 낮아지고 있다.

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한편 박승수는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대표로 금메달을 딴 직후, 전역모를 쓰고 사진을 올려 비판을 받은 바 있다. 최근 뉴캐슬 유소년 팀으로 돌아온 직후에도 춤을 추는 골 세리머니를 펼쳐 논란이 됐다.