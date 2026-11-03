혹시 모를 '6위의 희망', 승격 전쟁 뒤흔들 칼자루 쥔 '충남아산-김포-경남' 고춧가루 부대 3형제

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[스포츠조선 이현석 기자]아직 놓지 않은 '6위 희망'이 K리그2 승격 전쟁을 뒤흔들 수 있다. 충남아산과 김포FC, 경남FC가 판도를 바꿀 '고춧가루 부대'를 예고한다.

수원 삼성이 승격 매직넘버를 '1'까지 좁혔다. 다이렉트 승격 티켓이 한 장으로 줄어들기 직전, 경쟁은 더 빡빡해지고 있다. 2위 수원FC(승점 57), 서울 이랜드(승점 54), 대구FC(승점 53)가 한 자리를 두고 레이스를 벌인다. 플레이오프 반전을 노리는 5위 부산 아이파크(승점 48), 6위 화성FC(승점 45)도 있다. 다만 아직 정해진 것은 없다. 판을 뒤흔들 일정을 손에 쥔 세 팀이 레이스를 뒤바꿀 수 있다.

'고춧가루 부대' 선봉에 선 팀은 7위 충남아산(승점 42)이다. 6위 화성과 단 3점 차이다. 확연한 상승세다. 5경기에서 3승2무, 패배가 없다. 이 과정에서 수원FC(1대0 승)까지 잡아내는 저력까지 돋보였다. 직전 김포전에서 데니손의 2골-1도움 맹활약에 힘입어 5골을 터트리며 최근 기세가 얼마나 뜨거운지를 짐작케 했다. 리그 최소 실점 공동 4위(33실점)인 탄탄한 수비도 유지 중이다. 남은 일정에서 파주와 더불어 서울E, 부산을 만난다. 모두 승리한다면 5위까지 가시권이다. 올 시즌 충남아산에 각각 1패와 1무를 기록한 서울E와 부산에는 가장 까다로운 걸림돌이 될 예정이다.

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그 뒤를 따르는 팀은 8위 김포(승점 38·37골)와 9위 경남(승점 38·33골)이다. 6위 화성보다 한 경기를 덜 치른 두 팀은 승점 차가 7점이다. 남은 3경기를 모두 승리해야 막판 뒤집기를 노릴 수 있다. 포기는 없다. 김포는 파주전 4대1 승리로 실마리를 찾는 듯 했으나, 이후 김해와 충남아산에 연거푸 무너졌다. 최근 4경기 9실점을 허용한 수비가 발목을 잡았다. 마지막 3경기 상대는 안산, 수원FC, 화성이다. 안산전을 발판 삼아 분위기를 끌어올리는 것이 관건이다.

경남 또한 희망이 남았다. 직전 4경기 2무2패로 고전했던 경남은 화성을 1대0으로 잡아내며 팀을 수습했다. 올 시즌 리그 득점 공동 13위(33골)인 경남은 득점력 문제가 남은 일정에서 발목을 잡지 않는 것이 중요하다. 5경기 만에 다시 득점포를 가동한 김현오의 부담이 커졌다. 더 큰 문제는 일정이다. 리그 최고 난도의 3연전을 앞뒀다. 수원FC, 수원삼성, 서울E, 리그 1~3위와 격돌한다. 다만 부담은 상대하는 쪽이 더 크다. 다이렉트 승격이 주어지는 2위 자리를 두고 다투고 있는 수원FC와 서울E는 경남에 발목 잡힌다면 치명타가 될 수 있다.

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시즌 막판 빡빡해진 승격 전쟁, 플레이오프를 향한 희망을 놓지 않은 세 팀이 변수로 떠올랐다. 희망이 끊어지기 전까지는 누구보다 치열하게 다툴 경쟁자다. 다이렉트 승격과 6위권 사수를 노리는 팀들이 방심할 수 없는 경계 대상이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com