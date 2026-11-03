[속보] '주장 손흥민 왕따설' 한국 초대형 변수 폭발, 아시안컵 1년 연기 초유의 공식발표...2027년 12월 개막

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]2027년 아시안컵이 전격 연기됐다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵 조직위원회 및 사우디아라비아 축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 최종 확정했다'고 보도했다. 아시안컵이 1년 연기되는 초유의 사태가 벌어졌다. 중동 정세 불안으로 아시안컵 연기 우려가 현실이 됐다.

AFC는 '아시안컵 조직위원회는 상당한 물류상의 복잡성과 이동(항공/교통) 혼란을 포함하여, 해당 지역의 최근 상황으로 인해 발생한 불가피한 특수 상황을 고려해 이번 최상위 국가대표팀 대회의 일정을 조정하는 안을 승인했다. 대회의 새 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출되어 최종 승인을 받을 예정'이라며 대회를 연기한 이유를 설명했다.

Advertisement

또한 '당초 계획된 일정대로 대회를 준비하고 진행하기에는 예외적인 어려움들이 발생함에 따라, 모든 참가 팀과 경기 감독관, 관중 및 기타 관계자들의 이익과 안전을 위해 대회 연기가 필수적이라는 판단을 내리게 되었다'고 덧붙였다.

마지막으로 'AFC는 대회 연기에 따른 영향을 최소화하는 동시에, 아시아 최고의 남자 국가대표팀 대회라는 위상과 운영의 탁월함에 걸맞은 최고 수준의 무대를 선보일 수 있도록 조직위, 참가 회원국 협회, 소중한 스폰서 및 중계·상업 파트너, 그리고 모든 관계자들과 계속해서 긴밀히 협력할 것이다. 추후 추가 업데이트 사항은 AFC 공식 채널을 통해 전달될 예정'이라고 전했다.

손흥민을 비롯한 1992년 세대의 마지막 메이저 대회가 될 수 있는 대회가 연기된 셈. 로베르트 모레노 임시 감독 계약 문제를 비롯해 선수단 내분 논란까지 있는 한국 축구가 정상화될 수 있는 시간을 벌었다고도 볼 수 있다.