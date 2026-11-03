깜짝 '오피셜' 공식발표, 'AG 金' 양민혁-박승수 제외→'모레노호 탈락' 김민수는 승선, 韓 U-21 대표팀 구성에 英도 관심..."더 많은 성공 거둘 것"

사진=양민혁 SNS 캡처

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 김은중호 합류에 영국도 주목했다.

대한축구협회는 2일 2028년 LA올림픽을 준비중인 대한민국 21세 이하(U-21) 올림픽 대표팀이 멕시코 U-21 대표팀과의 친선경기 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다.

김은중 감독이 이끄는 올림픽 대표팀은 오는 9일부터 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 시작한다. 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 네 번째 소집이다. 김 감독은 최정예 전력을 꾸리며 본격적인 점검에 나섰다. 윤도영(마그데부르크)과 초신성 유럽파 김예건(츠르베나 즈베즈다)을 비롯해 K리그에서 좋은 활약을 이어가고 있는 하정우(수원FC) 최병욱(제주SK) 성예건(부천FC) 등이 발탁된 가운데, 주목할 이름은 역시 김민수였다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

김민수는 앞서 9~10월 A매치에서는 A대표팀에 처음 이름을 올렸다. 당시 로베르트 모레노 임시 감독은 김민수를 집어서 말한 것은 아니지만, 선발의 기준으로 기량에 주목했다고 밝힌 바 있다. 그는 "우리에게는 하나의 기준이 있다. 대표팀의 모든 것은 이름이 아니라 경기력이라는 점"이라며 "선수의 이름값이나 과거에 무엇을 했는지가 아니라, 지금 경기장에서 무엇을 보여주는지가 국가대표 유니폼을 입을 수 있는 기회를 결정하게 될 것"이라고 강조했다. 김민수는 이후 A대표팀 데뷔까지 성공하며, 인상적인 경기력으로 한국 팬들에게 눈도장을 찍었다.

다만 11월 명단에는 포함되지 못했다. 대신 올림픽 대표팀에 뽑히며, 동연령대 선수들과 올림픽 무대를 향한 도전에 본격적인 시동을 걸게 됐다. 김민수에게도 확실한 기회가 될 수있다. 확고한 주전 멤버들이 있기에 경쟁이 어려운 A대표팀과 달리 올림픽 대표팀에서는 비교적 더 많은 시간을 부여받을 수 있다. 소속팀에서 공격포인트가 나오지 않아 답답한 흐름을 A매치 기간 활약을 통해 반전시킬 여지도 충분하다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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영국 언론도 김민수의 올림픽 대표팀 소집에 주목했다. 영국의 아이브록스 뉴스는 '김민수는 올 시즌 스코틀랜드에서 득점이나 도움을 기록하지는 못했지만, 대신 보여주는 활약으로 찬사를 받고 있다'며 '이제 그는 U-21 대표티메 합류해 11월 중순에 한국으로 돌아가면 멕시코와의 두 경기에 참가할 예정이다'고 전했다.

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이어 '매키니스 감독은 그의 영향력이 통계와 상관없이 엄청났다고 말하며 그를 지지함으로써 그러한 불안감을 없애고 있다'며 '그는 점점 더 가까워지고 있고, 첫 골을 넣는 순간부터 아이브록스에서 더욱 더 많은 성공을 거둘 것이라다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com