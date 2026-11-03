'아시안컵 전격 연기' 일본, 한국만큼 혼란 그 자체...모리야스 감독 11월이 마지막? 지도자 공백 우려

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안컵 연기로 혼란에 빠진 일본이다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵 조직위원회 및 사우디아라비아 축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 최종 확정했다'고 보도했다. 아시안컵이 1년 연기되는 초유의 사태가 벌어졌다. 중동 정세 불안으로 아시안컵 연기 우려가 현실이 됐다.

AFC는 '아시안컵 조직위원회는 상당한 물류상의 복잡성과 이동 혼란을 포함하여, 해당 지역의 최근 상황으로 인해 발생한 불가피한 특수 상황을 고려해 이번 최상위 국가대표팀 대회의 일정을 조정하는 안을 승인했다. 대회의 새 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출되어 최종 승인을 받을 예정'이라며 대회를 연기한 이유를 설명했다.

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사진캡쳐=AFC

아시안컵 연기로 일본은 난처해졌다. 일본 매체 풋볼 채널은 AFC의 공식 발표가 나온 후 '모리야스 하지메 감독은 2026년 북중미 월드컵 이후 계약을 연장하여 아시안컵까지 팀을 이끌 예정이었다. 아시안컵 출정식 겸 친선경기로 연말 오사카 파나소닉 스타디움 스이타에서 열릴 예정이었던 경기도 개최 여부가 불투명해졌다'고 전했다. 아시안컵이 열리지 않는다면 출정식을 진행할 이유가 없기 때문이다.

모리야스 감독이 11월 이후에 팀에 남아있을 이유도 없게 됐다. 일본축구협회는 월드컵 후 계약이 만료됐던 모리야스 감독과 아시안컵까지 단기 계약을 체결했다. 아시안컵 이후에는 현재 21세 이하(U-21) 대표팀을 이끌고 있는 오이와 고 감독이 사령탑을 넘겨받을 예정이었다.

하지만 대회가 연기되면서 모리야스 감독이 11월 이후에 남아있어야 할 이유가 사라졌다. 자칫 오이와 감독이 사령탑 자리를 물려받는 과정에서 공백이 생길 수 있는 셈. 풋볼 채널은 '일본은 오는 4일에는 11월 싱가포르에서 열리는 브라질전과 파라과이전에 나설 대표팀 명단 발표를 앞두고 있다. 이번 원정이 모리야스 감독에게 일본 대표팀 사령탑으로서의 마지막 지휘가 될 가능성도 있다'고 전망했다.