[오피셜]'日 날벼락 떨어졌다' 사우디 아시안컵 내년 1월→12월 개막 연기 결정, 모리야스 하지메 감독의 파이널 미션이 날아가 버렸다

epa13283003 Japan?s head coach Hajime Moriyasu (C) celebrates with his players after winning the Kirin Cup tournament final soccer match between Japan and New Zealand in Tokyo, Japan, 05 October 2026. Japan won the tournament. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

epa13283004 Japan?s head coach Hajime Moriyasu (C) celebrates with supporters after winning the Kirin Cup tournament final soccer match between Japan and New Zealand in Tokyo, Japan, 05 October 2026. Japan won the tournament. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]2027년 아시안컵이 중동 정세 불안으로 11개월 연기가 확정됐다. 당초 1월에서 12월말 개최로 미뤄졌다. 어느 정도 예상이 된 조치이지만 일본 축구계에선 모리야스 하지메 A대표팀 감독의 마지막 대회가 연기되면서 그의 마지막 대회 참가가 물거품됐다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일 대회 개최국인 사우디아라비아 조직위원회, 사우디축구협회(SAFF)와 논의 끝에 이같이 결정했다고 공식 발표했다. 대회 기간은 1월 7일~2월 5일에서 12월 23일~2028년 1월 21일로 조정됐다.

AFC는 중동 현지의 정치 상황을 고려할 수밖에 없었다. 교통 혼란 등으로 선수 및 관중의 이동이 정상적으로 진행되기 어렵다고 본 것이다. 지역 내 상황 전개로 인해 발생한 현재의 예외적인 상황을 고려해 불가피하게 아시안컵의 일정을 변경했다. 대회 참가에 난색을 표한 참가 회원국들이 다수 있었던 것으로 알려졌다. 그들의 가장 큰 고민거리는 선수들의 안전 문제였다. 최근 중동 특히 사우디에서 국제 공항에 미사일이 떨어지는 매우 위험한 상황이다. AFC는 대회의 새로운 일정을 FIFA에 제출해 추후 승인을 받을 예정이다.

Advertisement

Japan coach Hajime Moriyasu during the Kirin Cup soccer match against Ecuador in Yokohama, Japan, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)

이로써 일본 축구는 날벼락을 맞았다. 일본 모리야스 하지메 감독은 아시안컵 연기로 불가피하게 그의 마지막 미션이 사라지고 말았다. 일본은 내심 이번 아시안컵 우승을 목표로 야심차게 준비하고 있었다. 모리야스 감독은 북중미월드컵 종료 이후 1월 아시안컵까지로 단기 재계약을 했다. 아시안컵 성적 여부와 상관없이 대표팀 지휘봉을 놓기로 했다. 또 일본축구협회는 모리야스 감독의 후임으로 오이와 고 감독이 지휘봉을 넘겨 받기로 이미 결정돼 있다.

일본 매체 스포니치는 '모리야스 감독은 아시안컵을 마지막으로 퇴임할 예정이었다. 그후 오이와 고 감독이 내년 3월부터 A대표팀 감독을 겸임할 예정이었다. 모리야스 감독은 11월 A매치 브라질전, 파라이과전이 마지막 대표팀 지휘가 될 가능성이 있다'고 보도했다.

Advertisement

모리야스 감독은 이미 다음 거취를 위해 움직이고 있다. 말레이시아 대표팀 감독 하마평에 오르기도 했다. 모리야스 감독은 유럽 클럽 사령탑을 원하는 것으로 알려졌다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com