[오피셜]'92vs96' 상처만 남은 모레노호, 결국 11월로 끝? 亞컵 연기 '초비상'

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 내년 1월로 예정됐던 2027 사우디아라비아아시안컵이 결국 연기됐다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(한국시각) 사우디아시안컵 개막전을 내년 12월 23일로, 결승전을 1월 21일로 미룬다고 발표했다. AFC는 '아시안컵 조직위원회 및 사우디축구협회와 광범위한 논의 및 긴밀한 협의를 거쳐 결정했다'고 설명했다.

중동 정세 악화가 원인이 됐다. 지난달부터 예멘 후티 반군이 사우디 공항 및 정유시설을 공습했고, 사우디가 이에 반격하면서 전황이 격화됐다. 사우디의 관문으로 꼽히는 수도 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 미사일에 피격돼 사상자가 발생하기도 했다. AFC와 사우디 측은 당초 예정대로 대회를 치르겠다는 입장이었다. 지난달 말에는 각 조별 경기 일정도 발표했다.

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그러나 사우디-후티 분쟁 뿐만 아니라 미국-이란 전쟁 재개 가능성까지 거론되자 결국 연기 카드를 꺼내들 수밖에 없었다. AFC는 '최근 역내 상황으로 인한 예외적인 여건을 고려했다. 교통, 물류 차질이 빚어지고 있다'며 '이로 인해 기존 일정대로 대회를 준비하고 진행하는데 어려움이 발생했으며, 모든 참가국 및 관계자, 관중의 이익과 안전을 고려해 연기가 필요하다고 판단했다'고 밝혔다.

이에 따라 축구 국가대표팀 운영도 발등에 불이 떨어졌다. 로베르트 모레노 감독의 연임 문제가 가장 걸린다. 모레노 감독은 지난 9월 A매치 4연전 및 11월 2연전 등 총 6경기를 치르고 재신임 여부를 판단하기로 했다. 재계약시 이어지는 아시안컵을 이끄는 로드맵을 그렸다. 그러나 아시안컵이 1년 가까이 미뤄지게 되면서 다음 검증 무대는 내년 3월 A매치 기간까지 기다려야 하는 실정이 됐다. 상당한 시간이 주어진 가운데, 대한축구협회가 당초 예정대로 모레노 감독 재신임 여부를 11월 일정 후 결정할 지, 새 감독 선임 절차를 재개할 지 판단해야 하는 상황이 됐다.

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손흥민(34·LA FC) 등 베테랑 선수들의 향후 대표팀 합류 여부도 변수다. 아시안컵이 열리는 내년 12월은 손흥민이 30대 후반으로 접어드는 시점이다. 기량 하락에 대한 우려 뿐만 아니라 지난 4연전 당시 일부 선수들과의 갈등이 봉합되지 않은 상황. 이런 가운데 연기된 아시안컵 일정에 그대로 참가하게 될지를 지켜봐야 할 것으로 보인다. 현재진행형인 갈등을 어떻게 봉합할지도 대표팀의 숙제가 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com