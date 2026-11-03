아시안컵 전격 연기, 韓 초대형 변수 또 온다...'임시 감독' 모레노 거취, '무조건' 동행할 이유 사라져

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]로베르트 모레노 임시 감독 스스로 자격을 증명해야 한다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 2027년 사우디아라비아 아시안컵을 연기하겠다고 발표했다. AFC는 '사우디 아시안컵 조직위원회 및 사우디축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 내년 1월 8일부터 2월 6일까지 개최될 예정이었던 아시아 최고 권위 대회의 차기 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경하기로 확정했다'고 알렸다. 개막일 기준으로 기존 계획보다 약 11개월 늦춰졌다. 다만 변경된 일정 최종 확정까지는 국제축구연맹(FIFA)의 승인 절차가 남아있다.

아시안컵이 연기되는 초유의 결정으로 모레노 감독의 거취는 더욱 불안해졌다. 사실 아시안컵까지는 모레노 감독과 동행이 불가피한 상황이었다. 모레노 감독을 임시 사령탑에 앉힌 상황에서 11월 이후에 재계약을 하지 않으면 새 감독은 아시안컵에서 데뷔전을 치러야 했다. 아시아에서 제일 큰 대회를 앞두고 감독 교체를 진행하는 무리수를 던지기에는 쉽지 않다. 현 대한축구협회의 상황상 다른 변화를 주기에는 상황이 복잡하고, 시간적인 여유도 없다.

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하지만 이제는 상황이 달라졌다. 모레노 감독과 '무조건' 아시안컵까지 동행해야 할 이유가 사라졌다. 따라서 모레노 감독에 대한 온전한 평가도 가능해졌다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

냉정하게 말해 2승1무1패를 기록했던 지난 A매치 4연전은 '기대 이하'였다. 모레노 감독에게 기대했던 신선한 바람이 전혀 불지 않았다. '전술가'로 익히 알려진 인물이라 팬들이 모레노 감독에게 기대한 건 전술적인 완성도였다.

하지만 4연전 이후 모레노 감독이 어떤 축구를 추구하는지조차 의문부호로 남아있다. 4-4-2 포메이션을 기반으로 선수들이 많이 뛰는 축구 정도로 요약이 가능한 걸 모레노 감독에게 원하지 않았다. 부임한 지 얼마 지나지 않은 감독에게 완성된 전술을 요구할 수는 없지만 최소한 방향성은 보여줬어야 했다.

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2026년 북중미 월드컵의 실패를 교훈 삼았는지가 의문이 들 정도였다. 세대교체를 시도한 것도 아니었다. 한국 축구의 에이스로 자리잡은 이강인 활용법도 이상했다. 아틀레티코 마드리드에서 이미 정답이 나왔는데도 불구하고 말이다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독과 코치들이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

계약상 11월 A매치가 모레노 감독에게 주어진 마지막 기회다. 모레노 감독이 자신을 정식 사령탑에 앉힐 능력을 입증하지 못한다면 굳이 계약 연장을 할 필요는 없다. 감독 선임 절차를 다시 진행한 뒤에 아시안컵을 준비해도 늦지 않기 때문이다. 대회가 열리는 12월까지 A매치를 무려 10경기를 진행할 수 있다. 새 감독이 자리잡을 수 있는 시간이 있다는 이야기다. .