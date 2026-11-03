"이미 후임 감독까지 뽑았는데…" 日 초난감! 亞컵 연기 → '시한부' 모리야스 거취 조정 불가피

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[스포츠조선 박상경 기자] 2027 사우디아라비아 아시안컵 연기로 일본축구협회(JFA)가 난감한 상황에 빠졌다.

아시안컵까지 대표팀을 이끌기로 했던 모리야스 하지메 감독의 거취가 안갯속에 빠졌다. 2026 북중미월드컵을 마친 모리야스 감독은 JFA와 내년 1월로 예정됐던 아시안컵까지 재계약 했다. JFA는 이후 오이와 고 감독을 차기 사령탑으로 낙점했다.

그런데 생각지도 못했던 변수가 발생했다. 아시아축구연맹(AFC)이 현지 정세 악화를 이유로 아시안컵을 내년 12월로 1년 가까이 미뤘다. AFC는 최근 도쿄에서 긴급 회의를 열고 아시안컵 진행 여부에 대한 판단을 이달 중순에 하기로 했다. 하지만 후티 반군 공습과 이에 대응하는 사우디 측의 정세가 나아질 기미를 보이지 않으면서 결국 대회 연기를 조기 결정했다. AFC는 국제축구연맹(FIFA)에 새 대회 일정 승인을 요청한 상태다.

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이번 결정으로 모리야스 감독과 오이와 감독 간의 교통 정리도 불가피해졌다. 오이와 감독은 2028 LA 올림픽 출전을 위해 21세 이하(U-21) 대표팀을 맡아왔다. 아시안컵 이후 대표팀을 맡은 뒤, 2028년 1월 4일부터 22일까지 일본에서 올림픽 예선을 겸해 치러지는 AFC 23세 이하(U-23) 아시안컵에 출전할 계획이었다. 그러나 이번 대회 연기로 올림픽 예선과 일정이 겹치게 되면서 대표팀과 올림픽팀 겸임은 사실상 불가능해졌다.

JFA 입장에선 모리야스 감독과 추가 계약을 통해 아시안컵까지 팀을 이끌게 하는 방안을 검토할 것으로 보인다. 하지만 아시안컵을 마치고 3월 A매치 기간부터 '오이와 재팬' 체제로 넘어가 2030 월드컵을 대비하려던 구상에는 차질이 불가피해졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com