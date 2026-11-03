손흥민 데리고 4개월 만에 경질→EPL 명문 강등시키더니 완전 폭망...2부서도 안 통해, 경질 엔딩

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]과거 손흥민을 지도했던 누누 에스피리투 산투 감독이 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에서도 경질됐다.

웨스트햄은 3일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '웨스트햄은 1군 감독인 누누 에스피리투 산투가 즉시 사임했음을 확인했다'고 공식 발표했다.

구단은 '챔피언십 시즌 초반 상황에 대한 철저한 검토 결과, 이사회는 구단의 목표와 기대가 순조롭게 진행될 수 있도록 지금 변화가 필요하다고 판단했다. 수석 코치 루이 페드루 실바와 골키퍼 코치 루이 바르보사도 팀을 떠났다'고 전했다. 후임은 스콧 파커가 유력하다.

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이미 예고된 경질이었다. 앞서 영국 가디언은 2일 '누누 산투 감독의 웨스트햄 내 미래가 실망스러운 시즌 출발 이후 위기에 처했다. 웨스트햄은 챔피언십 우승 후보라는 명성에 걸맞지 않은 고전을 면치 못하고 있으며 웨스트 브롬위치 알비온에 1대3으로 패한 후 8위까지 떨어졌다'고 보도했다.

이어 '웨스트햄은 지난 시즌 누누 감독 체제에서 강등을 막지 못한 후 즉각적인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 노리고 있으나, 웨스트 브롬전 패배로 승격 전선에 다시 한번 차질이 생겼다. 홈 2연패를 당한 웨스트햄은 현재 승격 플레이오프 턱걸이 순위에 걸쳐 있으며 2위 스완지 시티와 승점 4점 차를 두고 있다. 누누 감독은 반등을 위한 시간을 부여받을 것으로 예상되지만, 구단 핵심 인물들의 인내심은 갈수록 한계에 도달하고 있다. 웨스트 브롬전 도중 누누 감독은 팬들의 거센 반발과 불만에 직면해야 했다'고 덧붙였다.

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누누 감독은 애초에 경질 운명에 가까웠다. 지난 시즌 웨스트햄을 강등에서 구하지 못했기 때문이다. 실제로 강등 당시 최대 구단 최대 주주였던 데이비드 설리번은 누누 감독을 내쫓을 예정이었지만 최대 주주로 올라선 체코 억만장자 다니엘 크레틴스키가 누누 감독을 옹호하며 경질 버튼을 누르지 않았다.

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누누 감독의 임무는 하나. 곧바로 팀을 EPL로 올려놓는 것. 하지만 누구도 예상할 수 없는 챔피언십에서 우승 후보로 꼽힌 웨스트햄은 순위가 계속 떨어지고 있다. 승격 플레이오프 진출권에 속해있지만 웨스트햄 팬들이 기대했던 성적은 절대로 아니다. 결과가 지금까지는 처참하다.

가디언은 '카디프 시티 원정을 앞둔 웨스트햄은 최근 6경기에서 단 2승에 그친 성적에 불만을 품고 있다. 누누 감독이 이번 달 A매치 휴식기 전까지 반전의 계기를 마련하지 못한다면 까다로운 위기에 직면할 가능성이 크다'고 전망했다.

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누누 산투 감독의 역량이 부족하다는 게 증명되고 있는 셈. 2021년 토트넘에서 초단기 경질됐던 그는 2024~2025시즌 노팅엄 포레스트에서 돌풍을 이끌면서 역량을 입증한 적도 있다. 하지만 2025~2026시즌 일찍 경질됐고, 곧바로 웨스트햄을 맡게 됐지만 팀을 2부로 강등시켰다. 챔피언십에서도 흔들리면서 또 감독 자리를 잃고 말았다.