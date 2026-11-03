아틀레티코 10번 '오피셜' 작심 발언, 이강인조차 이룰 수 없는 일인가..."그리즈만 대체, 불가능에 가까운 일"

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[스포츠조선 이현석 기자]알렉스 바에나가 앙투완 그리즈만의 대체에 대해 직접 의견을 밝혔다.

스페인의 아스는 3일(한국시각) 바에나의 기자회견 내용을 보도했다. 바에나는 4일 오전 5시 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 바이에른 뮌헨과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 앞두고 기자회견에 참석했다.

바에나는 이날 기자회견에서 그리즈만에 대한 질문을 받았다. 한 기자는 바에나에게 "그리즈만이 떠났고, 당신은 한 걸음 더 발전했다"는 질문을 건넸다. 바에나는 이에 대해 "그리즈만 같은 선수를 대체하는 건 거의 불가능에 가깝다. 그가 떠나면 큰 공백이 생길 거라는 걸 알고 있었고, 우리 팀 모두 그의 빈자리를 최소화하기 위해 최선을 다하고 있다. 모두 최고의 기량을 보여주며 경기에 임하고 있고, 지난 시즌 아쉽게 기회를 얻지 못했던 선수들도 이번 시즌을 통해 한 단계 발전하고 있다"고 밝혔다.

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그리즈만은 아틀레티코 마드리드를 대표하는 최고의 레전드 중 한 명이다. 리그의 에이스라고 평가받을 정도로 호평이 줄을 이었다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위 등 대표팀, 선수 커리어도 뛰어나다. 2019년부터 2021년 바르셀로나에서 뛰었던 시절도 있었지만, 그리즈만의 마음은 아틀레티코와 더욱 맞닿았다. 2021년 임대를 통해 다시 아틀레티코로 돌아온 후 다시 팀에 정착했다. 기량은 여전히 뛰어났다. 2024~2025시즌 53경기에서 16골9도움, 2025~2026시즌도 59경기 15골8도움으로 활약이 대단했다. 이후 그리즈만은 올여름 이적시장을 통해 아틀레티코를 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) 올랜도 시티로 이적했다.

시메오네 감독도 이미 바에나와 비슷한 평가를 내린 바 있다. 그는 올 시즌을 앞두고 "그리즈만 같은 선수는 다시 없을 것이다. 그는 정말 대단했고, 우리는 수년간 천재적인 선수와 함께했다. 그가 그리울 것이다"라고 답했다. 그리즈만의 7번을 물려받은 이강인에게는 하나의 도전 과제인 셈이다. 7번을 물려받은 이상, 그리즈만과의 비교는 피할 수 없다.

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다만 이강인에게는 꾸준히 성장할 자극제가 될 가능성도 배제할 수 없다. 이강인도 앞서 여러 차례 인터뷰를 통해 의견을 밝힌 바 있다. 이강인은 입단식 당시에도 "아틀레티코 마드리드에서 7번은 많은 레전드들이 달았던 특별한 번호다. 나는 그런 생각을 하지 않으려고 노력하고, 매일매일 경기에 집중하며 팀을 돕는 데 최선을 다할 것이다. 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 예정이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com