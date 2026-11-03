'친정팀' 가시와 상대하는 황선홍 감독 로테이션 '승부수', 박규현-김진야-김준범-주앙빅토르 '출격'[ACLE 현장 라인업]

Advertisement

Advertisement

[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 로테이션을 단행했다.

대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 가시와 레이솔과의 2026~2017시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전을 치른다.

가시와는 대전과 인연이 있다. 황선홍 감독이 2000년부터 2002년까지 가시와에서 뛰었다. 김창수 코치도 가시와에서 선수생활을 했다. 2일 열린 사전 기자회견에 나선 황 감독은 "익숙한 경기장에 왔다. 어제 훈련한 곳이 내가 현역 마지막 경기를 했던 곳이다. 2002년 한-일월드컵을 치렀을때 소속팀이라 남다른 추억을 갖고 있다"고 웃었다.

Advertisement

대전은 ACLE에서 1승1무1패를 기록 중이다. 초반 1승1무로 순항하던 대전은 홈에서 열린 지난 비셀 고베전에서 시종 상대를 몰아붙이고도 아쉽게 0대1로 패했다. 1승1무1패(골득실 0)로 ACLE 동부 리그 9위에 올라 있다. 다음 라운드 진출을 위해서 반드시 잡아야 한다. 관건은 체력이다. 대전은 현재 리그에서 3위에 올라 있다. 우승은 놓쳤지만, 두 시즌 연속 준우승을 노리고 있다. 매경기가 총력전이 가운데, 가시와전도 놓칠 수 없다.

가시와는 만만치 않은 상대다. 중하위권을 맴돌던 가시와는 2025년 깜짝 준우승을 차지하며 ACLE 무대를 밟았다. 추춘제 문제로 반 시즌으로 치러진 J1 백년구상 리그에서 8위에 머물렀지만, 올 시즌 4위에 오르며 좋은 흐름을 보이고 있다. 외국인 선수가 없는 가운데, 12경기에서 8골 2도움을 올리고 있는 세가와 유스케가 핵심이다. ACLE에서도 대전과 같은 1승1무1패를 기록 중이지만 골득실(+3)에 앞서 동부리그 7위에 올라 있다. 황 감독은 "가시와가 점유를 통해 괴롭히는 스타일이다. 팀으로 상대해야 한다"고 했다.

Advertisement

기자회견에서 "빡빡한 일정 속 최대한 베스트를 내려고 노력 중이다. 부분적인 변화는 있을 수 있다. 어려운 경기가 되겠지만 승리할 수 있도록 준비했다"고 한 황 감독은 로테이션 카드를 꺼냈다. 최전방에는 디오고가 섰고, 2선에는 주앙 빅토르-김준범-정재희가 포진했다. 수비형 미드필더에는 이순민과 김봉수가 자리했다. 포백은 박규현-조성권-김민덕-김진야가 꾸렸다. 이창근이 골문을 지켰다. 김민수, 이준서, 강윤성, 김문환, 안톤, 이명재, 루빅손, 박병찬, 서진수, 엄원상, 주민규는 벤치에서 시작했다.

Advertisement

가시와=찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com