"중요한 것은 아시안컵 우승!" 日 원대한 꿈, 날벼락 맞았다…AFC 대회 연기 '앞으로 어떻게 되나' 한숨 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]원대한 꿈을 꾸던 일본이 날벼락을 맞았다.

일본의 '산케이스포츠'는 '모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀의 집대성이던 아시안컵이 1년 연기됐다. 11월엔 싱가포르에서 브라질과 격돌한다. 여기에 나설 선수단은 4일 발표 예정이다. 앞으로의 계획은 어떻게 되나'라고 보도했다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지 개최하기로 했다. 현재 중동의 상황으로 인해 발생하는 중대한 물류상의 복잡성과 이동 차질 등 이례적인 상황을 고려해 일정 변경을 승인했다'고 발표했다.

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개최국 사우디아라비아는 최근 예멘의 친이란 후티 반군의 공격을 받아 공항과 에너지 시설 등이 파괴되는 등 정세가 불안해졌다. 대회를 정상적으로 개최할 수 있을지에 대한 우려가 커졌다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 불과 약 일주일 전인 지난달 26일까지만 해도 경기 일정을 발표하며 대회 정상 개최 의지를 드러냈다. 결국 급변하는 상황에 뜻을 바꿨다.

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일본은 이번 아시안컵을 모리야스 감독의 '라스트 댄스'로 점찍었다. 2018년 러시아월드컵 이후 일본의 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 아시안컵을 끝으로 팀을 떠날 예정이었다. 하지만 아시안컵이 1년 연기되며 상황이 복잡해졌다.

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앞서 미야모토 츠네야스 일본축구협회장은 "2026년 북중미월드컵이 끝난 지금, 중요하다고 생각하는 것은 아시안컵 우승이다. 세계 무대에서 싸우기 위해서는 먼저 아시아에서 승리할 수 있는 힘을 보여줘야 한다. 결과를 낸다고 생각했을 때 누가 결과를 낼 수 있는지가 중요하다고 생각했다"며 모리야스 감독 연임을 결정했다. 모리야스 감독도 "주어진 계약 기간 동안 일본의 승리와 축구 발전, 그리고 그것이 일본을 위한 일이라는 생각으로 내가 해야 할 일에 최선을 다하고 싶다"고 말했다.

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일본은 11월 싱가포르 원정을 떠나 브라질-파라과이와 격돌한다. 11월 A매치에 나설 명단은 4일 발표 예정이다. 12월 30일에는 아시안컵에 임하는 경기가 예정돼 있다. 아시안컵 종료 후엔 오이와 고 23세 이하(U-23) 대표팀 감독의 일본 대표팀 감독 취임이 발표된 상황이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com