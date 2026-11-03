마침내 '오피셜' 공식발표, '손흥민 스승' 누누 반전은 없었다...2부리그에서도 기대 이하, 1년 2개월 만에 또 경질

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[스포츠조선 이현석 기자]누누 에스피리투 산투 감독이 결국 버티지 못했다.

웨스트햄은 3일(한국시각) 구단 홈페이질르 통해 '웨스트햄은 1군 감독인 누누 에스피리투 산투가 즉시 사임했음을 확인했다'고 공식 발표했다.

구단은 '챔피언십 시즌 초반 상황에 대한 철저한 검토 결과, 이사회는 구단의 목표와 기대가 순조롭게 진행될 수 있도록 지금 변화가 필요하다고 판단했다. 수석 코치 루이 페드루 실바와 골키퍼 코치 루이 바르보사도 팀을 떠났다'며 '새로운 감독 선임 절차가 이미 진행 중이다. 마크 노블, 스티브 포츠, 제라드 프렌더빌이 카디프와의 경기를 맡을 예정이다. 구단은 새 감독 선임이 확정될 때까지 추가적인 언급을 하지 않을 것이다'고 전했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 잔뼈가 굵은 누누 감독은 2017년 울버햄튼에서 전성기를 보내며 큰 관심을 받았다. 울버햄튼의 챔피언십 우승을 이끌며 EPL로 이끌었다. 승격 이후 두 시즌 연속 7위로 EPL에서도 기대 이상의 성적을 거뒀다. 능력을 인정받은 그는 토트넘으로 자리를 옮겼다.

하지만 빅클럽에서 빛을 발하지 못했다. 고작 4개월 만에 성적 부진으로 팀을 떠났다. 8승2무9패의 결과로 토트넘 감독직을 마감했다. 이후 누누는 사우디아라비아의 러브콜을 받아 알이티하드를 지휘하기도 했으나, 노팅엄 포레스트 감독으로 부임해 잉글랜드로 복귀했다. 2023~2024시즌 중도 부임이었으나, 노팅엄은 누누 체제에서 반등에 성공하며 유로파리그 진출까지 성공했다.

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지난 시즌은 더욱 다사다난했다. 에반젤로스 마리나키스 구단주와 대립하며, 노팅엄을 불과 시즌 개막 후 3경기 만에 떠나게 된 누누는 웨스트햄의 구애를 받아 다시 EPL로 돌아왔다. 하지만 누누의 웨스트햄 여정은 가시밭길이었다. 15경기에서 2승에 그쳤고, 순식간에 18위까지 추락했다. 다행히 반등에 성공하는 듯 보였으나, 강등권을 벗어나지 못했고 결국 2부 리그로 추락했다.

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구단은 2부 추락에도 누누를 신임했다. 하지만 웨스트햄은 누누 체제에서 반등하지 못했다. 13경기에서 6승4무3패, 특히 최근 2경기에서 모두 패배하며 기대 이하의 모습을 보였다. 승격 희망을 놓칠 수 없는 웨스트햄으로서는 누누 감독의 경질 외에는 선택지가 없었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com