'분위기 반전을 위해 간절한 ACLE 승리'...김성재 대행 "책임감 갖고 철저히 준비"→주장 전민광 "팬들꼐 죄송한 마음, 경기장에서 보여드려야"

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 첫 승 의지를 다졌다.

포항은 4일 포항 스틸야드에서 열리는 감바 오사카와의 2026~2027시즌 ACLE 리그 스테이지 4차전 경기를 앞두고 있다. 경기 전날인 3일 스틸야드에서 열린 사전 기자회견에는 김성재 감독대행과 주장 전민광이 참석해 각오를 밝혔다.

김 대행은 "ACL이라는 대회에 참가한다는 것 자체가 매우 영광스러운 일이다. 그렇기 때문에 한 경기 한 경기 더 최선을 다해야 한다. 포항스틸러스 팬들을 위해서라도 좋은 결과를 내야 하고, 한국을 대표해 나서는 만큼 책임감을 가지고 철저히 준비하겠다"고 했다. 전민광도 "ACL에 참가하면서 항상 한국을 대표하는 팀이라는 마음가짐으로 경기에 임해 왔다. 특히 이번 경기는 홈경기인 만큼 팬분들께 좋은 경기를 보여드리고 싶다"고 했다.

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감바 오사카와의 경기, J리그의 경쟁력을 고려하면 어려움이 예상된다. 김 대행은 철저한 분석을 통해 맞대응할 것을 강조했다. 그는 "J리그의 현재 순위가 우리와의 경기에 큰 의미가 있다고 보진 않는다. J리그 전체적으로 수준이 높아졌고, 전반적인 경쟁력도 상향 평준화됐다. 감바 오사카 역시 현재 리그 순위는 낮지만 경기력 면에서는 매우 좋은 팀이고, 경쟁력도 뛰어나다. 이런 부분을 철저히 분석해 홈경기인 만큼 확실한 승리를 가져올 수 있도록 준비하겠다"고 했다.

사진=포항스틸러스

김 대행은 감바 오사카의 강점으로 직선적이고 빠른 축구를 꼽았다. 그는 "최근 감바 오사카의 경기를 보면 리그보다 ACLE에서 확실히 강점을 보이는 팀이다. 그렇기 때문에 전체적으로 J리그에서의 순위가 낮다는 것이 크게 의미 없다고 말씀드린 것이다. ACLE에서 강점을 보이는 만큼 우리도 경계해야 할 부분이다. 구체적으로 감바 오사카는 굉장히 직선적이고 빠른 축구를 구사한다. 이러한 빠른 압박에 우리가 어떻게 대처하고 풀어나갈지가 가장 중요한 관건이 될 것 같다"고 했다.

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팀 내 분위기 수습을 위해서라도 승리가 간절한 포항이다. 포항은 최근 박태하 감독이 팀을 떠나고, 김 대행 체제로 남은 시즌을 보내기로 결정했다. 주장인 전민광은 무거운 분위기 속에서 팬들을 위해 좋은 경기력으로 보답할 것을 다짐했다. 그는 "시즌 중 감독님께서 사임하신 것에 대해 선수들끼리도 이야기를 나눴다. 어찌 됐든 우리에게도 분명한 책임이 있는 만큼, 그 책임을 무겁게 받아들이고 앞으로 남은 경기에 책임감을 가지고 임하자는 이야기를 했다. 팬분들께 죄송한 마음이 큰 만큼, 그 마음을 경기장에서 보여드려야 한다고 선수들에게도 강조했다. 이러한 마음가짐으로 한 경기 한 경기 진심을 다해 준비하고 있다"고 했다.

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ACLE와 ACL2를 모두 경험해 본 포항, 특히 감바 오사카와는 지난 2월 ACL2 16강에서 격돌한 바 있다. 전민광은 "ACLE와 ACL2를 모두 경험해 본 입장에서 두 대회 사이에 큰 차이는 없다고 말씀드리고 싶다. 그만큼 매 경기 쉽지 않은 승부였다. 우리 팀에는 아직 어리고 경험이 부족한 선수들이 많은데, 경험이 있는 선수로서 어린 선수들에게 좋은 이야기를 해주고 싶다. 또한 경기장에서도 그런 경험과 리더십을 직접 보여주는 것이 중요하다고 생각한다"고 했다. 2월 경기 당시와 비교했을 때 현재의 감바에 대해서는 "감바 오사카가 상당히 수준 높은 팀이라는 것을 잘 알고 있다. 올 초 맞대결에서도 아쉬운 결과를 가졌다. 직접 경기를 뛰어보니 충분히 해볼 만한 경기였고, 결과에 대한 아쉬움도 컸다. 이번에는 당시 아쉬웠던 부분을 보완해 좋은 결과를 가져올 수 있도록 철저히 준비하고 있다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com